На 11 января в Якутии выявлено 86 новых случаев коронавирусной инфекции

На 11 января 2022 года в Якутии выявлено 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на данные Управления Роспотребнадзора по РС(Я) сообщила заместитель председателя Правительства Якутии, заместитель руководителя республиканского оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Ольга Балабкина.

В городе Якутске зафиксировано 47 случаев заболевания ковидом, в Алданском районе – 8 случаев, Мирнинском – 6, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском – по 5, Горном, Олекминском, Усть-Алданском – по 3, Нюрбинском, Хангаласском – по 2, Оймяконском, Таттинском районах – по одному случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1169 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 820 076 тестов.