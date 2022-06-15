На 101 году жизни скончался ветеран ВОВ

14 июня 2022 года в селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса на 101 году жизни скончался ветеран Великой отечественной войны и труда, почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, Тюнгюлюнского наслега ЧЕРКАШИН Николай Дмитриевич.

Николай Дмитриевич родился 29 января 1921 года в Арангасском наслеге в местности «Титииктээх» Мегино-Кангаласского улуса в крестьянской семье. Родители Екатерина Ивановна и Дмитрий Иванович Черкашины были тружениками колхоза. В первый класс Николай поступил в 1930 году в Тюнгюлюнскую школу. Потом до 5 класса учился в Маттинской школе. С шести лет каждое лето Николай Черкашин постоянно помогал отцу во время сенокоса. С 1937 по 1943 годы он работал в колхозе «Путь к социализму» рабочим. В июне 1943 года Николай был призван Чурапчинским военным комиссариатом на службу в Советскую армию. Через Усть-Кут, Саярск доехали до Иркутска, далее в Монголию. Военную подготовку проходили до февраля 1944 года. Потом военная часть, где он служил, была перенаправлена на запад к фронту. Н.Д. Черкашин служил в 46-м стрелковом полку в/ч 47981. При прохождении военной службы в связи с болезнью Николай Дмитриевич был переведен с полевого госпиталя в военный госпиталь №443 в г. Молотов, ныне г. Пермь. Там он прошел длительное лечение. В результате врачебной комиссии получил отсрочку на один год в связи с инвалидностью первой группы с диагнозом «Дистрофия I-II степени». 13 апреля 1944 года Н.Д. Черкашин вернулся домой, устроился в колхоз на работу.

В 1945 году Николай был направлен в Аллах-Юн Усть-Майского района на работу с геологами по поставке продуктов питания для экспедиции. В течение трех лет он поставлял геологам продукты питания на четырех лошадях.

В 1950 году Николай поступает на учебу на курсы тракториста в городе Якутске. После окончания курсов тракториста в 1952 году, работал трактористом в колхозах «Путь социализма», «Октябрь», «Максим Горький». Сперва ему доверили трактор ХТЗ и в первые годы он работал на сенокосе в Холгуминском наслеге, где объем сенокосных угодий составлял 350 га.

С 1963 по 1969 годы после закрытия МТС проработал трактористом в совхозе имени Максима Горького. В те годы он стал работать ведущим трактористом на новых тракторах того времени, такие как, «ДТ-75», «Т-100».

С 1969 до 1991 года Николай Дмитриевич работал трактористом Тюнгюлюнского участка Мегино-Кангаласского МПМК-875. Там он проработал до 70-летия. За время работы в «ПМК-875» из села Хатассы близ города Якутска он поставлял лес – кругляк и пиломатериалы для строительства крупных социальных объектов села Тюнгюлю. Строительным предприятием в те годы были построены здание начальной школы, двухэтажные общежития СПТУ-4, коровник на 200 голов животноводческой фермы «Пятилетка», 3 двухэтажных жилых дома по 16 квартир и каменное здание сельской бани. Он внес посильный вклад в строительство новых объектов родного села, многих наслегов района. За добросовестный труд Н.Д. Черкашин награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.», почетными грамотами, знаками ведомств, юбилейными медалями, дважды стал ударником коммунистического труда.

С женой, матерью-героиней Артемьевой Анной Васильевной родили и вырастили десятерых детей. Все пятеро сыновей Николая Дмитриевича: Иван, Николай, Дмитрий, Василий, Лев Черкашины служили в рядах Советской, Российской армии. В 2005 году на 50-летие совместной жизни семья Николая и Анны Черкашиных занесена в Книгу почета республики «Ытык ыал».

В 2010 году не стало любимой жены Анны Васильевны.

В 2020 году Николай Дмитриевич вылечился от коронавируса COVID-19.

У него 10 детей, 28 внуков, 10 правнуков.