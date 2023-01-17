На 100% выполнил госзадание ИРОиПК – публичный отчет   

Об основных итогах деятельности ИРОиПК за 2022 год

Публичный отчет (доклад), как правило, ежегодный – один из способов обеспечения информационной открытости и прозрачности деятельности образовательного учреждения, форма широкого информирования общественности о своей деятельности, основных результатах и проблемах его функционирования и развития в отчетный период. Как сказано в рекомендациях министерства образования и науки России, «публичный доклад образовательной организации – это аналитический публичный документ в форме отчета перед обществом, информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития образовательной организации». (из письма Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. №13-312 «О подготовке публичных докладов»).

16 января 2023 года состоялся публичный отчет образовательной деятельности АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II», который представил директор Ньургун Михайлович Павлов.

Как обозначено, государственное задание институт выполнил на 100%. Институтом проведено 302 курса, обучены 5475 педагогов, дополнительно по лицензионному соглашению с академией минпросвещения по обновленному ФГОС. Обучены 9707 управленческих и педагогических кадров. За текущий год повысили квалификацию руководители и педагоги всех районов и городских округов республики, учителя по всем предметным областям. В организации проблемных курсов особое внимание уделено подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, обновленным ФГОС, правовому просвещению, антикоррупционной деятельности и другим приоритетным направлениям развития системы образования. Профессиональная переподготовка осуществлялась по 11 программам. Как показывают результаты федерального мониторинга, система образования Якутии находится в зеленой зоне по внедрению ФГОС и функциональной грамотности.

Центром непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППМ) Института созданы 129 стажировочных площадок в 24 районах, в п. Жатай и ГО «город Якутск» для реализации практической части курсов. По итогам оценки предметных и методических компетенций в Федеральном институте оценки качества образования 60 учителей включены в региональный методический актив. 2495 учителей прошли курсы с реализацией индивидуального образовательного маршрута.

Новые тенденции, приоритетные направления развития образования широко освещаются на страницах газет «Учительский вестник», «Учуутал аргыһа», журнала «Народное образование Якутии», издаваемых ИРОиПК, а также в СМИ республики. Сетевое издание «Народное образование Якутии» размещается с 2021 года в Научной электронной библиотеке https://elibrary.ru/ и имеет статус РИНЦ.

По двум направлениям федерального проекта «Современная школа» – «Точки роста» и «Земский учитель» — региональным оператором которых является ИРОиПК, Якутия также находится в зеленой зоне. Это существенный вклад Института в развитие системы образования республики.

В целях реализации указа главы РС (Я) от 14 августа 2020 г.№1377 «Стратегия социально-экономического развития арктической зоны РС (Я) на период до 2035 года» по организации учительского роста, повышению квалификации управленческих команд, реализации направлений проекта «Учитель Арктики» ряд лет сотрудниками института организуются выездные плановые курсы повышения квалификации нового формата во всех 13 арктических районах. Впервые в этом году состолся выезд на курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» г. Санкт-Петербурга 14 учителей родных языков, КМНС из 10 арктических районов, вследствие чего значительно улучшена динамика успеваемости обучающихся на местах..

98 методических мероприятий (конференции, мастер-классы, воркшоп, педагогические чтения), XIV съезд учителей и педагогической общественности, II республиканский съезд учителей якутского языка, литературы и культуры проведены в текущем году Институтом. На панельной дискуссии в рамках межрегиональной конференции «Диалог языков в этнорегиональном и социокультурном измерении» приняли участие партнеры, тесно сотрудничащие с ИРОиПК из Алтая, Башкирии, Татарстана, д.п.н., академик Российской академии образования, профессор, главный научный сотрудник Федерального института развития образования РАНХиГС Цирульников Анатолий Маркович.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» на базе сельских школ и малых городов Республики Саха (Якутия) созданы 317 Центров образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденных распоряжением министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 года № P-6.

Проведена содержательная работа по федеральным проектам. Качественно работали сотрудники института и по переданным по приказу министерства образования и науки РС(Я) мероприятиям республиканского, межрегионального, международного уровней, не обозначенных в Госзадании. По федеральному мониторингу системы образования Якутия находится в зеленой зоне по ФГОС и функциональной грамотности, что говорит о результативности деятельности Института развития образования и повышения квалификации.

В 2023 году Институт продолжит работу над расширением спектра дополнительных профессиональных программ для включения в федеральный реестр программ ДПО, внедрением обновленных ФГОС и функциональной грамотности обучающихся. Предстоит работа по реализации планов «Года педагога и наставника в республике», по выполнению решений XIV съезда работников образования и педагогической общественности, а также реализация плана «Эффективная школа Якутии» по повышению качества образования.