28.12.2022
20:55
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Светская хроника

Mytona отпраздновала Новый год в Казахстане

Mytona справила новогодний корпоратив в Казахстане. О далекой холодной родине напомнили звуки хомуса и танец осуохай, сообщают в Инстаграм*
* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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