Mytona отпраздновала Новый год в Казахстане

Mytona справила новогодний корпоратив в Казахстане. О далекой холодной родине напомнили звуки хомуса и танец осуохай, сообщают в Инстаграм*

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Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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