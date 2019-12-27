Мышка-железнодорожник и другие герои конкурса ЖДЯ

Мышка как символ наступающего года, стала главным героем конкурсных работ в ЖДЯ.

В преддверие Нового года в компании «Железные дороги Якутии» подвели итоги конкурса творческих идей «Новогодний марафон», посвящённый предстоящему в 2020 году 25-летнему юбилею предприятия.

Организаторы конкурса –— профсоюзный комитет и Центр культуры АО «АК «ЖДЯ» — определили целями и задачи конкурса приобщение работников и их детей к корпоративной культуре, повышение интереса и формирование представления о деятельности компании, вовлечение детей в занятие декоративно-прикладным творчеством, эстетическое воспитание подрастающего поколения, выявление талантливых сотрудников АО «АК «ЖДЯ» и их детей.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Новогодняя игрушка», конкурс рисунков «Чудеса под Новый год», конкурс семейной фотографии «Зимняя сказка».

В конкурсе приняли участие работники ЖДЯ и их дети из Нерюнгри, Нижнего Бестяха, Томмота, Алдана, которые представили на выставке более 30 работ — это и семейные фотографии, зимние пейзажи, ёлочные игрушки, снеговики и многое другое, что напомнило нам о наступлении самого радостного и счастливого праздника – Нового года!

Конечно же, главной героиней работ была Мышка, символ наступающего года, представленная участниками конкурса в самых разных образах: мечтательная мышка-балерина Оконешниковой Ванессы, большое мышиное семейство Астраханцевой Арины и Ивановой Ирины. Особенно впечатлила членов жюри работа Марии Митькиной — символ год «Мышка» в образе работника ПЧ-2 с молотком и жилетке. Самой оригинальной, сложной и «железнодорожной» жюри посчитала работу Полины Котомановой.

Умельцы не оставили равнодушными никого, кто побывал на выставке.

При подведении итогов жюри коллегиально пришло к единому мнению, что выбрать победителей по номинациям невозможно, поскольку каждая работа получилась уникальной и достойной призового места. Было принято решение наградить каждого участника конкурса.