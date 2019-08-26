26.08.2019
20:45
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Культура & Образование

«Мымах — кремень государственности» — премьера нового якутского фильма

27 августа в 14-00, в День российского кино, в кинотеатре «Лена» состоится премьерный показ историко-документального фильма «Мымах — кремень государственности». Фильм поведает об историческом факте — ключевой роли намского князца Мымаха в событиях вхождения Якутии в состав Российского государства в XVIIв.

Фильм представят создатели фильма — МБУ «Намский историко-этнографический музей имени П.И.Сивцева» и администрация Намского улуса.

Фильм рассчитан для широкого круга зрителей, историков, краеведов.

Вход бесплатный, билеты в кассе кинотеатра.

Фото: МБУ «Намский историко-этнографический музей имени П.И.Сивцева»
Источник: cinemalena.com
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