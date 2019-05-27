Мы, первопроходцы, не понимаем политики компании АЛРОСА

Добрый день Уважаемая редакция!

Прочитал на Вашем сайте статью Фиделя ОЧАКОВСКОГО о проблемах Мирнинского футбола и хотел бы поделиться с читателями своим мнением! Мне довелось быть у истоков создания ФК «АЛМАЗ».

Мы, первопроходцы, много вложили в создание Футбольного Клуба, в позитивные результаты команды в начале его создания и развития!

Сейчас же Очень! обидно наблюдать за тем как на протяжении последних лет руководство команды и КСК сами вели к уничтожению клуба и закрытию команды. Даже в очень тяжелые времена 90 годов ФК «Алмаз» не был расформирован, но тогда был действительно КЛУБ!!! куда входили и отделения «ПИФ», отделение массового футбола и команда. Все игроки были свои, местные футболисты и воспитанники от В. И. БЕДЫМСКОГО, В.И. САНДЫРЕВА и В.А. ПРОМИНСКОГО. Зарплаты были совсем не большие, но команда была в лидерах Европейского футзала! И за собой, много лет возила ряд юных футболистов тренера В.А. Проминского и В.И. Сандырева. Сейчас же пошли по пути наименьшего сопротивления. Зачем учить и ежедневно направлять и контролировать правильность учебно-тренировочного процесса Мирнинских детей?, если можно просто за деньги пригласить иногородних игроков, и они сделают нужный результат. Я не обвиняю футболистов, они очень хорошо на протяжении последних лет делали свою работу. Но они стали жертвами неправильной политики руководства КСК и команды, такое ощущение что ОНИ жили по принципу — после нас хоть потоп… С таким шоколадным финансированием давно можно было создать дубль, где ребята выпускники ДЮСШ, и отбросанных секций при ФОКе, осуществляли бы плавный переход из детского во взрослый футбол. А зачем детских тренеров и секции «отфутболили» в примитивные секции, типа — группы здоровья при ФОКе? Это Кто такое придумал? И куда смотрели президенты команды и гл. тренера команды?

Хотелось бы пожелать тем, кто теперь будет заниматься футболом в Компании и Мирном взвешенных и продуманных действий в возрождении ФК «АЛМАЗА» именно как КЛУБА! А не иждивенческого фонда…..

Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд.

С уважением!

Игрок ФК «АЛМАЗ» С 1990 г. Неоднократный чемпион России, ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ в 1999 г. МСМК по футзалу Владимир СИУЛИЦКИЙ

В письме приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.

Добрый день!

Ознакомился со статьей Фиделя ОЧАКОВСКОГО о Мирнинском футболе, о проблемах сегодняшнего дня. Большое вам спасибо за публикацию. «Мирнинский рабочий» получил команду с верху – не публиковать этот материал!?…..

Думаю, подобные ситуации сейчас складываются во многих городах России, куда на крупные предприятия приводят новых, молодых «супер» менеджеров.

Молодцы, что решились опубликовать этот материал, надеюсь, что он сподвигнет руководство компании АЛРОСА и администрации г. Мирного к Сохранению Футбольного Клуба с уникальной историей, которой нет у других клубов!

И конечно же, крайне взволнованный, хотел бы поделиться своим мнением о сложившейся ситуации в Мирнинском футболе, так как был первым директором – игроком ФК «АЛМАЗ» с 1992 по 1999г.г.

Кто виноват? Что делать? Кому все же нужен уникальный футбол на крайнем севере? Президенту АЛРОСА? Жителям Мирного?

Вот так, просто взять и …. разрушить!?

Интересно чем руководствовались, высшие начальники АЛРОСА, принимая решение о расформировании головной футбольной команды компании и района!? Сколько лет президенты, руководители команды – «клуба», разных уровней получали кубки, премии, почести, прославлялись в буклетах и т.д…. Экономией средств? Не выполнением целей и задач командой? Протестом против засилия иногородних футболистов в команде?

Можно ли назвать позитивным это решение?! Что предложили в замен северянам, любителям массового спорта?! ….

Руководители, кто отвечает за имидж и социальную политику компании, постарались хотя бы проанализировать сложившуюся ситуацию с футбольным хозяйством в компании, городе, районе? Ведь футбольное движение создавалось ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!! По крупицам, несколькими поколениями…

Ведь очень много организационных, физических сил и материальных и финансовых средств было потрачено за все эти годы?!

Что же ждать дальше от такого решения? После роспуска команды, популярность футбола в Мирнинском районе будет стремительно падать, число занимающихся ребят в секциях будет сокращаться, количество команд массового футбола естественно будет уменьшаться и т.д….

Кто руководил командой от Компании и от КСК все эти годы? Какие цели и задачи ставились перед командой? Они — команда, их не выполняла? Тогда накажите! Подкорректируйте цели и задачи! Сократите бюджет! Оптимизируйте структуру! И т.д…

Рушить легко, тем более не свое, создавать и тем более восстанавливать всегда значительно труднее. Понятно, что надо поддерживать сборные России, любимые баскетбольные клубы, что-то новое придумывать, но зачем же на крайнем севере разрушать годами созданное большое футбольное хозяйство?!

Для чего проводил В.В. ПУТИН Чемпионат мира в России?

К чему призывает и какие задачи ставит В.В. Путин перед правительством и крупными компаниями, в сфере развития футбола?

Согласен с автором статьи Фиделем ОЧАКОВСКИМ, что отделение основной команды в 1999 г. от детского, юношеского футбола, от отдела массового футбола — развалило единую структуру Клуба. Команда стала существовать сама по себе, сняв с себя ответственность за подготовку резерва, дубля и т.д…. Клуб в 1999 г. перестал существовать, а вот вывеску «КЛУБ» прихватили с собой, для значимости, наверное….

Команда отделилась от Клуба и пошла своим путем. Благо, у бывшего Клуба «Алмаз» был большой авторитет, что и в многолетнем ПИФовском движении, и в успехах детских секций, и в поступательной работе в массовом футболе, да и конечно у самой основной местной команды! Город знал своих. Все это, позволяло отделившейся команде использовать это для своего благополучия…..

А что дети? Так это уже их не беспокоило……

Небольшое отступление в прошлое. О знаковом, на мой взгляд, событии…

Мощное ПИФовское движение среди детей и молодежи, возродившееся с 1974 г. но уже на городском уровне, в 1985 году, позволило объединить все городские школы, сформировать молодежную сборную города! Ребята играли в маленьких школьных спортзалах, в залах МСМТ, КСМ, финальные игры проводились в зале Якуталмаз. Выпускники ПИФа ежегодно пополняли команды предприятий, число которых поступательно росло и от 6-7 команд участвующих в первенствах города в 80-ые годы, количество их выросло до 30! Ну чем плох ПИФ?!

Так завистники, чиновники КСК, в 1999 г. запретили проводить празднование 25-летия Республики ПИФ!!!??? – запретили – (почти маразм) в связи с сомненьями по поводу правильной даты, отсылая нас к 1985 г. (сознательно уменьшая значимость и дату организации Республики, созданной в 1974 году). И только вмешательство Начальника контрольно-правового управления администрации города ВАСИЛЬЕВА В.А. позволило восстановить справедливость!

Команды ПИФа и ФК «АЛМАЗ» становились неоднократно чемпионами, призерами чемпионатов России по футзалу в 1993, 1995, 1996, 1998, 1999 годах!!!

Обладателями Кубка России!

Стали победителями IV Республиканской спартакиады школьников.

Городские первенства ПИФ проводились по трем возрастным группам!!!

Активными помощниками и организаторами это уникального движения были наши тренера В.И. САНДЫРЕВ, А.А. КУЛАГИН, А.Н. СОКОР, Ф.В. ОЧАКОВСКИЙ и конечно Н.Б. КУДРИНА. Мастерство ребята оттачивали и на тренировках и почти на круглогодичных турнирах ПИФ. Лучшие ребята попадали в основную команду, набирались мастерства в ней и достигли больших результатов. Эта несомненная заслуга многих наших тренеров, воспитавших несколько поколений Мирнинских футболистов, особенно В.И. САНДЫРЕВА, А.А. КУЛАГИНА, и воспитавшего ребят 1974-75 г.г. В.А. ПРОМИНСКОГО.

Что мешало руководителям так называемого «клуба» — команды — АЛМАЗ АЛРОСА (Президенту клуба — ДЕМЬЯНОВУ, директору Клуба – ЮСТУ. гл. тренеру – ПРОМИНСКОМУ, другим тренерам, начальникам, администраторам клуба 6 – шт. единиц) выстроить систему подготовки своего резерва, создать команду дублеров, поддерживать связь с детскими тренерами, повышать их квалификацию, проводить семинары, методобъединения и т.д.?

Справка. С 1992 по 1999 г. в Клубе, занимавшемся развитием многих направлений футбольного хозяйства, административных работников было только трое: директор, гл.тренер и руководитель отдела массового футбола.

Сколько денег ушло на покупку и содержание легионеров за все эти годы?

И сколько сейчас Мирнинских ребят играют в команде?

Мы ведь в 1992 г., когда организовался ФК «АЛМАЗ», одними из первых были в футзале и мини-футболе в России, кто имел свою детскую школу. После уже создавались клубы со своими школами: Дина, ВИЗ Синара, Норникель, Ухта, Прогресс и т.д.

Каков уровень подготовки их выпускников и наших ребят, из секций ПРИ фоке?! Куда их отправило руководство КСК…

Опять таки возникает вопрос какие цели и задачи ставились или ставили они сами себе, президенты, директора, гл. тренера «клуба» все эти 20 лет?!?!?! Только лишь играть в высшей лиге? Больше никаких целей не было у руководителей «клуба» — команды?

Кто лоббировал и кто принимал решение о разделении Клуба в 1999 г.?

Кто отвечал за подготовку резерва в «клубе»-команде все эти годы? Или он не нужен был?!

Куда смотрело руководство компании АЛРОСА и города все эти годы?!

Что сейчас?

Детские секции с тренерами барахтаются сами по себе, по инерции катится массовый футбол, главную команду, новый президент «АЛРОСА» ИВАНОВ закрыл…

Построены шикарные залы для массового футбола в городе, есть уникальная, многолетняя история Клуба, есть большие достижения Мирнинского футбола на Российском, Европейском и Мировом уровне….

Кому теперь это все? И как это со временем икнется руководству «АЛРОСА» и г. Мирного?

Есть ли кто, кто сможет поднять флаг Мирнинского футбола и Компании?

Сможет ли возобладать здравый смысл?

Очень хотелось бы, чтоб руководители Компании и Города смогли проанализировать все и договориться о сохранении и восстановлении футбольного движения в Компании и в Мирнинском районе, ради будущего, ради большой армии любителей футбола.

Нас учили предки почитать и приумножать многолетние традиции Алмазного края! Президенты приходят и уходят, а история остается….

В 2019 г. исполняется 45 лет со дня основания «Республики ПИФ»!

Всех ПИФовцев и любителей футбола со знаменательной датой!

С уважением!

Директор и в тоже время игрок основной команды ФК «АЛМАЗ» с 1992 по 1999 г.г. Руководитель городской Республики ПИФ с 1985 по 1999 г.г. В.Г. КОЛОБАЕВ.

В письме приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.