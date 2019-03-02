Мясопустная суббота-2019. Вселенская родительская суббота: как отмечать и что нельзя делать

Для православных христиан в календаре есть особые дни, в которые принято поминать усопших. Эти даты называют родительскими субботами. Каждый год мы начинаем поминать усопших со Вселенской родительской мясопустной субботы. Мясопустная родительская суббота в 2019 году — 2 марта (за 8 дней до начала Великого поста 2019).

Почему данная поминальная суббота называется Вселенской? Дело в том, что в этот день в православных храмах священнослужители читают молитвы во славу абсолютно всех христиан, живших на Земле и подвергшихся обряду крещения.

Почему суббота называется Мясопустной? Мясопустной субботу называют, потому что следующее за ней воскресение именуют «Мясопустной неделей» — день, в который последний раз перед Великим постом разрешена мясная пища.

Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах служится великая панихида, которую также называют греческим словом «парастас». А в субботу утром служат заупокойную Божественную литургию, после нее — общую панихиду.

В этот день следует поминать своих усопших родителей в церкви — люди подают записочки с именами близких умерших и молятся за упокоение их души в загробном мире.

Мясопустная суббота-2019. Что нельзя делать

Нельзя скорбеть сверх меры в эти дни: поминать — не значит печалиться. Ведь согласно христианским верованиям душа бессмертна, а значит, она просто перешла в неизвестный нам мир. Если человек вел жизнь праведную, то душа его прибывает в вечном состоянии любви, гармонии, радости, так называемом раю. Если человек, напротив, совершал греховные деяния, душа его томится в худшем мире и испытывает бесконечные мучения.

Мясопустная суббота-2019. Как отмечать

Многие считают, что в этот день нельзя работать или заниматься домашними делами. Однако то не так. Запрет на уборку дома в этот день — не более, чем суеверие. Конечно, день нужно начать с посещения храма, совершения молитв, посещения кладбища, но после при необходимости можно выполнять и привычные домашние дела.

Также в этот день принято подавать милостыню неимущим с просьбой помолиться об усопших. После посещения храмов православные отправляются на кладбище, читают молитвы за упокой души умерших родственников, приводят в порядок могилы.

Священнослужители считают, что в этот день важнее отстоять богослужение в храме, чем поехать на кладбище, так как умершим родным и близким людям гораздо важнее наша молитва, чем посещение могилы. Но если нет возможности в эти дни посетить храм и кладбище, можно помолиться об упокоении почивших дома.

Мясопустную субботу еще называют Малой Масленицей, так как поминальный день приходится на мясопустную неделю, то есть на крайнюю неделю перед Масленицей. В церквях проводятся специальные обряды, читаются молитвы за всех христиан (от Адама и до современников), независимо от региона их проживания и погребения. Также проводятся вселенские панихиды, которые представляют собой заупокойные богослужения. Люди молятся о том, чтобы Бог упокоил души усопших и смилостивился, отпустив им все земные грехи.

Согласно славянским обычаям на зимнюю поминальную субботу хозяйки выпекали блины, первый из которых клали на божницу (полочку с расставленными иконами), второй – на подоконник. Остальные блины относили на могилу родственников, раздавали монашкам, нищим, детворе. При этом обязательно просили, чтобы люди полакомились блинами во имя упокоения душ конкретных усопших. В доме проводят уборку, вечером устраивают поминальный ужин, выставляя на стол много блюд, их количество должно быть нечетным.

Родительская суббота: что нужно нести в церковь

По старой церковной традиции, в храм приносят постные продукты и вино для совершения литургии, которые освящаются во время богослужения, и потом раздают тем, кто пожелает.

Обратите внимание, что крепкие спиртные напитки, к примеру, водку или коньяк, приносить в качестве пожертвования на принято.

Мясопустная суббота: что можно есть

В старину было принято в родительские субботы вкушать кутью — обязательное блюдо поминальной трапезы. Сладкую кашу обычно готовили из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов. Но сегодня мало кто следует этому обычаю.

Молитва за всякого усопшего

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу в Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.