Мясо, зараженное африканской чумой, — сожгли полностью

Полностью утилизирована партию свинины, в которой обнаружен вирус африканской чумы. Департаментом ветеринарии Якутии совместно со специалистами Управления ветеринарии города Якутска и в присутствии госинспекторов Управления Россельхознадзора по РС(Я) была утилизирована партия свинины путем сжигания. Ранее в данной партии была обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщает пресс-служба Департамента ветеринарии республики. Проведена дезинфекция помещения, где хранилась данная партия, а также автотранспорта, перевозившего груз. Специалистами ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория» проведен отбор проб смывов для контроля качества дезинфекции.

Фото: Пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я) Источник: Пресс-служба Департамента ветеринарии РС (Я)

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