Мы защищаем от хирургической агрессии — анестезиолог Василий Васильев

Анестезиолог Василий Васильев: «Проводя большие операции, надо защитить человека от хирургической агрессии. Этим мы и занимаемся».

Анестезиологи считают, что сорок процентов успеха любой операции — это их работа. А применительно к акушерству, может быть, и больше, все-таки здесь на кону две жизни. Сегодняв самом подходе к ведению родов, послеродового периода и многих других аспектах акушерской практики происходят серьезные изменения, и это не может не сказаться на работе анестезиологов. Для анестезиолога важно уметь самостоятельно принимать эффективные решения, и это качество, необходимо анестезиологам в акушерстве, пожалуй, больше, чем в других медицинских сферах.

Готовясь к съемке сюжета об анестезиологе-реаниматологе Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы Василии ВАСИЛЬЕВЕ я решила для начала пораспрашивать его друга, тоже анестезиолога Александра КАРАТАЕВА.

— Это очень здорово, что в медицинских работниках сейчас видят индивидуальность: профессионалов с большой буквы, надёжных коллег, заботливых отцов, — сразу же откликнулся КАРАТАЕВ. – Василий Николаевич – хороший пример для современных мужчин.

Их дружбе нынче исполняется двадцать лет.

— Мы даже родились почти в один день. Он 26-го, я – 27-го апреля. В юности мы справляли день рождения вместе, — начинает свой рассказ Александр Васильевич. — Оба женаты на своих однокурсницах. У обоих: сын-дочь-сын. Оба были заведующими отделениями и подрабатывали друг у друга. Познакомились мы в конце августа 1996-го. Осень тогда выдалась на редкость холодной, уже шла шуга и были задержки движения «Метеоров». Нас познакомила моя однокурсница Надя Мохначевская, землячка Васи. Из-за задержки я не попал на теплоход из Сангара и, благодаря удаче, получил билет на дополнительные места на рейс «Жиганск-Сангар-Якутск». Как сейчас помню возбужденные юные лица — ожидание встречи с большим городом переполняло нас. В институте мы близко не общались. Здоровались, аккуратно спрашивали о делах. В 2001-ом после окончания института я пришёл работать в ОАРИТ акушерства и гинекологии НЦМ. С тех самых пор работаем вместе, дружим уже семьями. С самого начала Василий Николаевич был для меня ориентиром в жизни и профессии. Супруга Василия Николаевича — Екатерина Владимировна, его однокурсница, они вместе остались работать в ЯГКБ после третьего курса ещё в далёком 1997-ом. Детей у Васильевых трое: старший сын Серёжа пошёл по стопам родителей, сейчас студент-третьекурсник Томского мединститута, дочь Оля — умница и красавица, отличница Якутского городского лицея и маленький бунтарь — копия своего отца Андрей, спортсмен, надежда спортивного будущего республики. Василий вырос без отца. Отец его первый кандидат наук среди эвенков, боксер-разрядник умер рано. Василий остался сиротой в восемь лет. Закончил Жиганскую среднюю школу с золотой медалью, кстати, после него золотых медалистов в ЖСОШ нет по настоящее время. Вася параллельно окончил музыкальную школу с отличием и, как минимум, умеет играть на двух инструментах: баяне и фортепиано. В институте Василий Николаевич учился на одном курсе со своей будущей супругой, сейчас врачом-лаборантом РБ№1-НЦМ Екатериной Владимировной Васильевой. После третьего курса поступил на работу в отделение анестезиологии-реанимации Якутской городской клинической больницы, а сейчас он практически ветеран больницы…

В понедельник утром мы с корреспондентом телевизионного канала «Якутия 24» Дмитрием ТЫМЫРОВЫМ и оператором Григорием НИКОЛАЕВЫМ встретились с Василием Николаевичем в отделении, чтобы снять сюжет о нем в рубрику «Будни врача». Очень сдержанный по характеру, Василий Николаевич немногословен, и я радуюсь, что успела до сьемок переговорить с Александром Васильевичем.

— Каким был Ваш путь в медицине? – начинает разговор Дима.

— В анестезиологии я с 1997 года, после мединститута ЯГУ сразу пошел в реанимацию и так и остался в ней работать: общехирургическая реанимация, потом акушерская, фтизиатрия и снова акушерство и гинекология.

— У Вас медицинская семья. Вы пошли по стопам мамы?

— Да, моя мама врач-бактериолог, много лет была главным врачом Жиганского санэпиднадзора. Еще учась в школе, я знал, что буду врачом и вот уже двадцать четыре года в медицине. Моя супруга Екатерина Владимировна врач-лаборант РБ№1-НЦМ, старший наш сын тоже решил стать врачом и учится на третьем курсе Томского мединститута.

— У Вас пациенты, наверное, все сложные?

— Да, в реанимации не бывает простых пациентов. Я работаю как заведующий и как врач. Во время дежурства и наркозы проводим, пациенток тяжелых лечим, количество акушерских показаний сейчас увеличилось. Сложно себе представить современную хирургию, в том числе акушерство и гинекологию без анестезиологии. Проводя большие операции, надо человека защитить от хирургической агрессии, этим мы и занимаемся.

Рассказ своего заведующего дополняют коллеги Василия Николаевича, врачи анестезиологи-реаниматологи Светлана ПЕТРОВА и Ольга ИВАНОВА.

— Со дня открытия нашего Перинатального Центра в 2018 году, мы работаем под руководством Василия Николаевича и знаем его как отличного врача-анестезиолога-реаниматолога, умелого организатора, каким он показал себя при открытии и организации деятельности нового отделения, как требовательного, принципиального и ответственного человека.

— Да, глядя на него можно быть уверенным в том, что он в любой ситуации примет правильное решение…

— Василий Николаевич владеет всеми видами обезболивания и современными методами интенсивной терапии. Он всегда находит верный подход к беременным женщинам со сложными сопутствующими заболеваниями, грамотно использует в своей работе современные и передовые технологии, успешно сочетая их со своими знаниями и профессиональным опытом.

— Мне кажется, анестезиология – одна из наиболее быстро технологически развивающихся специальностей.

— Василий Николаевич в своей практике постоянно использует высокотехнологические методики интенсивного лечения. В 2018 году под его руководством в отделении внедрена методика блокады поперечного пространства живота (TAB – block) в послеоперационном периоде, проведение аутогемотрансфузии аппаратом «Cell Saver», а в данное время проводится освоение и внедрение в практику методики паравертебрального обезболивания родов.

— Как вам работается в условиях пандемии?

— В период пандемии новой коронавирусной инфекции КОВИД-19, наша специальность оказалась очень востребованной, так как только специалисты нашего профиля владеют методом инвазивной искусственной вентиляции легких. И в данной ситуации Василий Николаевич показал свои лучшие профессиональные и личностные качества, проявив себя как самоотверженный и мужественный человек, укрепляя престиж и значимость нашей профессии.

— Пандемия отразилась на всех. Начало пандемии показало, кто есть кто, расставило все точки, — скажет мне потом и Василий Николаевич, — многие мои коллеги показали себя с очень хорошей стороны.

— Мне показалось, что Василий Николаевич очень легкий на подъем человек… — продолжаю я разговор с коллегами.

— Да, это действительно так. В любое время суток при необходимости неотложной помощи Василий Николаевич может отправиться в командировку с санавиацией в отдаленные районы республики. А это очень тяжелый труд, сопряженный с риском для жизни, работа, связанная со многими экстремальными перегрузками как профессиональными, так и авиационными, климатическими, погодными условиями, недоеданием, недосыпанием и прочими бытовыми неудобствами.

Недавно, ко дню здоровья анестезиологи сняли видеоролик в своей маленькой тренажерной комнате. С таким азартом они там (в тесноте, да не в обиде) занимаются, что я не смогла удержаться от улыбки. Ребята рассказали, что тренажерная комната со спортивными тренажерами оборудована по инициативе Василия Николаевича. Кстати, немаловажно, учитывая сменный круглосуточный режим работы отделения, что заведующий добился и оборудования комнаты отдыха для врачей, где можно сделать передышку от работы, принять горячую пищу. В общем, отделению можно позавидовать. А еще коллеги говорят, что Василий Николаевич отменно готовит свое «фирменное блюдо» — уху из ряпушки (тут я вспоминаю, что он родом из Жиганска и думаю, что ему сам бог велел уметь готовить рыбу).

Непререкаемый авторитет среди коллег по профессии, уважение врачей смежных специальностей анестезиолог-реаниматолог Василий Васильев заслужил многолетним своим трудом и высоким профессиональным мастерством. Своими опытом и знаниями он с удовольствием делится с молодыми коллегами, клиническими ординаторами и студентами и является для них замечательным примером.