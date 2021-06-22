Мы всегда будем помнить о Великом подвиге

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), дорогие нерюнгринцы!

22 июня мы отмечаем День памяти и скорби. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война – самая страшная и кровопролитная война в истории всего человечества и нашей страны. Великая Отечественная война стала самой главной, решающей частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Как памятная историческая дата День памяти и скорби стал официально отмечаться ровно 25 лет назад: 8 июня 1996 года президент РФ Борис Ельцин подписал об этом Указ от №857.



В этот день приспускаются государственные флаги, на жилых зданиях вывешиваются флаги с траурными лентами. Возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. Мы скорбим по ушедшим от нас героям великой войны, вспоминаем страшные разрушения и лишения, которые война принесла на нашу землю.

Великая Отечественная война наступила неожиданно. Её сразу же очень жестко почувствовали абсолютно все в нашей стране, даже те регионы, где непосредственно боевых действий не было.

Великая Отечественная война во многом изменила жизнь Тимптонского района. Многие наши земляки не вернулись с фронта.



Накануне войны люди жили обычной мирной жизнью. В нашем музее «Мир времени» сохранилась фотография, сделанная в 1936 году. На ней – ученики седьмого (выпускного) класса Нагорнинской школы. На обороте фотографии подписаны их фамилии. Горелов, Березовский, Куликов, Кучинский, Васильев, Патапов, Ожмакова, Булков, Ланцевой, Колосова Ф., Макарова, Бучельникова, Уфимцева, Аставьева, Шишков, Колосова Л,Соловьева, Билаева… Это жители нашего района, районного центра перед войной. Через пять лет многие выпускники школы пойдут на фронт, будут работать в тылу…



На воскресенье 22 июня 1941 года в Нагорном были намечены районные соревнования по футболу. Из всех поселков приехали команды и болельщики. Был организован красочный спортивный праздник. Соревнования были в разгаре, когда по стадиону разнеслась страшная весть: «Германия напала на нас, началась война!»

Сразу после 22 июня началась мобилизация на фронт военнообязанных мужчин. В то время на карте еще не было ни Нерюнгри, ни Беркакита, ни Серебряного Бора, ни Золотинки.

Уходили на фронт жители Чульмана, который весной 1941 года стал районным центром, Золотинки (ныне – Иенгры), Нагорного.

Согласно учетных карточек, в 1941 году в Тимптонском районе на учете военнообязанных состояли 783 человека. Часть из них ушла на фронт в 1941 году. Другая часть – во время второй массовой мобилизации в 1942 году. Война сопровождалась большими потерями, и фронт постоянно требовал дополнительных ресурсов — как материальных, так и человеческих.



Только из Чульмана, в котором на момент начала войны было более двух тысяч жителей, в 1941 году на фронт ушли 93 сотрудника дорожной отрасли. Стали защитниками Родины 150 водителей «АЯМтранса». Многие уезжали на фронт на грузовых автомобилях, на которых работали до войны. Одному из таких автомобилей 9 мая 2020 года в Чульмане был поставлен памятник. Это ГАЗ-АА грузоподъёмностью 1,5 тонн, что дало ему «народное» название – полуторка. К началу Великой Отечественной войны в рядах РККА числилась 151 тысяча таких машин, в том числе 150 автомобилей прибыло в ряды Вооруженных сил из Чульмана.



Мужчины села Золотинка (ныне Иенгра) уходили на фронт целыми семьями. Были призваны четверо Алексеевых — Иван, Михаил, Роман, Филипп, и все они погибли на фронте. Также погибло три брата Максимовых, три брата Наумовых, по два брата из семей Андреевых, Лехановых, Дмитриевых, Михайловых. Пали на полях сражений отец и сын Федоровы.



В Книге Памяти указаны имена 107 человек, призванных на фронт из Тимптонского района. На самом деле, людей было призвано больше, так как пока остаются не выявленными призывники, не являющиеся уроженцами района. На момент начала войны таких было большинство в нашем районе из состоящих на воинском учете.

Война принесла страшные опустошения. Жизнь в тылу была не менее страшной, чем на фронте. Люди в буквальном смысле голодали.

Работали так, что падали от усталости. По состоянию на 1 января 1940 года население Тимптонского района составляло 7153 человека. По состоянию на 1 января 1944 года составила — 3136 человека. Другими словами, за военные годы район потерял больше половины своих жителей. На сокращение численности населения повлияли голод, и мобилизация военнообязанных в ряды Красной Армии с последующей гибелью на фронтах Великой Отечественной. Многие не вернулись с фронта.



Основными жертвами голода были старики и дети. В районе наблюдалась высокая детская смертность. Из тысячи родившихся половина детей умирала в первый год жизни. Это стало следствием низкого уровня медицинского обслуживания, недостаточного питания, голодом кормящих матерей. Жителям рабочих поселков было гарантировано нормированное карточное снабжение жизненно важными продуктами. Но установленные месячные лимиты основных продовольственных товаров для работающих не покрывали нужду в продуктах в семье. Ослабленные голодом люди подвергались инфекционным заболеваниям. Общая смертность в три-четыре раза превышала довоенные показатели.



Несмотря на невыносимые трудности, солдаты, призванные из Тимптонского района, достойно выполняли свой великий ратный подвиг на фронте. В тылу тоже трудились все – старики, женщины, дети – от мала до велика. Рубили лес, косили сено для скота, добывали золото. В годы Великой Отечественной войны возросло оборонное значение золотодобывающей промышленности. Ушедших на фронт старателей заменили женщины. При этом не было допущено падения показателей. В 1943 году план золотодобычи на прииске Нагорный был выполнен на 108,7%, средняя производительность труда превысила 117%.



На государственные и военные займы рабочие и служащие подписывались на суммы, значительно превышающие их заработные платы. Нагорнинцы активно включились в движение помощи населению, пострадавшему от немецкой оккупации. Заработанные деньги переводили в фонд обороны, шили для солдат одежду, собирали и посылали посылки на фронт, отдавая всё, что у них было.



В апреле 1942 года в фонд обороны было отчислено средств на 350 тысяч рублей, говорится в одном из архивных документов. Жители нашего района перечисляли свои одно- и двухдвухдневные заработки, что составило в сумме 61 тысячу рублей. На военный заем люди отдали 123 тысяч рублей. На две денежно-вещевых лотереи — 63 тысячи рублей. Перечислили 17 тысяч рублей в качестве спецвкладов. На подарки бойцам и командирам РККА собрали 10 тысяч рублей. На танковую колонну «Советская Якутия» собрали 26 тысяч рублей. В помощь семьям военнослужащих – 9 тысяч рублей. Сдали облигаций в фонд обороны — 50 тысяч рублей.



В июне 1943 года в Тимптонском районе проводился месячник по оказанию помощи семьям военнослужащих в июне 1943 г. Остро нуждаюшимся выдано 100 метров мануфактуры, 30 пар детской обуви, двум семьям оказана денежная помощь в сумме 200 рублей. Шесть семей обеспечили дровами. 31 детей устроили в детсад и ясли.

В 1944 году в поселке Нагорный было собрано 100 теплых вещей, послано 20 коллективных посылок, сдано облигаций разных займов на сумму 5,5 тысяч рублей.. Проведена подписка на второй государственный военный заем в сумме 101 тысяча рублей. Из них погашено 97 тысяч рублей, внесено на третью денежно-вещевую лотерею 32 тысячи рублей, дополнительно внесено наличными на второй государственный военный заем 9 тысяч рублей. Еще 26 тысяч рублей внесено на танковую колонну и перечислено из спецвзносов 12 тысяч рублей. Подробные сведения об этих тратах сегодня хранит федеральный национальный архив.



В нашем музее «Мир времени» собрано немало письменных документов, фотографий, предметов и экспонатов, посвященных истории Великой Отечественной войны, и тому, как война отразилась на жизни простых людей. Мы храним форму и фотографии участников Великой Отечественной войны, которые жили в Нерюнгри и других поселениях района. Часть таких документов находится в Музее истории освоения Южной Якутии имени И.И.Пьянкова, а часть нашли и сохранили мы.



У нас хранится, например, форма начальника Омского военного госпиталя и награды этого человека. Есть форма военного водителя времен второй мировой войны. Радиостанция образца 1945 года. Телефон 1942 года. Шлемофон известного летчика Николая Седова — героя войны, испытателя знаменитых «МиГов». Письма Героя Советского Союза, танкиста Георгия Сорокина, который погиб в бою в возрасте 19 лет. Военные дневники писателя Роальда Недосекина, который прошел военными дорогами почти до Берлина, а затем был переброшен на войну с Японией. Письма отцу на фронт из блокадного Ленинграда 17-летнего юноши-инвалида.



Экспонатами нашего музея стали труба разведчика 1941 года, действующая по принципу перископа, первый советский «бронежилет» — СН-42 (стальной нагрудник 1942 года выпуска), солдатские котелки с подписями («Васильев И.Т.», «Тебенько А.Я.», «Никифоров») и многие другие предметы.



За каждым таким предметом в музее стоит судьба человека, участника и героя войны. А в целом вырастает история нашей Родины, её армии, её людей – ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества.



Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, в 12 часов 15 минут московского времени одновременно по всей России будет объявлена Минута молчания. Именно в это время 22 июня 1941 года в эфире радио прозвучало обращение к гражданам Советского Союза о нападении нацистской Германии. Ежегодное проведение в этот день общероссийской минуты молчания закреплено в федеральном законе от 2020 года.

Мы помним, мы скорбим.



Дорогие друзья! Сегодня мы живем в мирной стране, занимаемся созидательным трудом, стремимся сделать нашу страну еще лучше и прекраснее. Но мы всегда обязаны помнить о том великом подвиге, который ценой неимоверных жертв и лишений совершили для нас предыдущие поколения.



В этот памятный исторический день разрешите пожелать вам мира и согласия, здоровья и счастья, новых достижений и успехов. Мы всегда будем помнить о событиях 1941-1945 годов и делать всё, чтобы ужасы войны никогда не повторились.

Александр КОШУКОВ,

краевед, основатель музея «Мир времени», народный депутат Якутии.