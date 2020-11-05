Мы все берем с нее пример…

3 ноября в торжественной обстановке Дома правительства № 1 за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении врачебного долга, старшей медсестре ЛОР-отделения Якутской детской инфекционной клинической больницы Татьяне Александровне НЕУСТРОЕВОЙ вручили Почетную грамоту Президента Российской Федерации. В этот же день Татьяну Александровну тепло поздравили и в родном коллективе.

— Начинала я работать медсестрой в кабинете хирургии Амгинской центральной районной больницы, — рассказывает Татьяна Александровна, – когда открыли палату интенсивной терапии, перевелась в стационар. Потом по семейным обстоятельствам мы переехали в Якутск, поначалу я работала в ортопедии, но вскоре перешла в Детскую инфекционную больницу, а с 2009 года работаю здесь старшей медсестрой ЛОР-отделения. С марта этого года замещаю старшую медсестру в ковидной бригаде нашей больницы. Средний и младший медперсонал я хорошо знаю, так что работать несложно, Самое главное уметь найти подход к каждому работнику, понять каждого. Что помогает в работе? Мне лично часто помогает интуиция, ну и, конечно, опыт.

Если честно, не люблю я формулировку «средний медперсонал». Мне кажется она подразумевает что-то среднее, на «троечку». А сестринское дело – тяжелый труд, тем более в детской больнице, здесь середнячком быть нельзя.

«Старшая» же не только должна быть высококвалифицированным специалистом, в совершенстве владеющим профессиональными практическими навыками, чтобы при случае подстраховать любую медсестру, она еще и психолог, и учитель для младших коллег, стратег и тактик, организатор и контролер, а в горячих буднях пандемии коронавирусной инфекции — человек вообще незаменимый.

— Бывало, что Татьяна Александровна заменяла сразу нескольких медсестер, — вспоминает о работе Татьяны Александровны в отделении оториноларингологии врач ЛОР-отделения Ия Васильевна СЕЛЛЯЕВА, — и в процедурном кабинете, и в перевязочной, и на операции стоит, и ЭКГ снимает – и все это в один день. Причем, она никогда не жалуется, что ей тяжело, все с улыбкой делает. Ее все в коллективе уважают, мы все берем с нее пример… Татьяна Александровна – самый позитивный человек в нашем отделении, — всегда активная, жизнерадостная, доброжелательная. Она настоящий профессионал своего дела, помогает всем молодым медсестрам, ее даже просить не надо. Кстати, Татьяна Александровна еще и очень творческий человек, у нее красивый мелодичный голос, она прекрасно поет и без нее в больнице ни одно мероприятие не проходит!

— С Татьяной Александровной мы дружим и работаем очень давно, — делится медсестра Октябрина Михайловна ИВАНОВА, — она и детям очень нравится, рука у нее легкая, мягкая, очень хорошо Татьяна находит вены даже у самых маленьких. Она очень работоспособна, настоящий современный руководитель, новатор, постоянно совершенствует методику работы с персоналом, документами, все время учится. Таьяна к тому же добрая и заботливая мама и бабушка: у нее прекрасная дочь и два славных внука.

Вот такой это человек медсестра детской инфекционной Татьяна Александровна НЕУСТРОЕВА. Ей ничего не стоит создавать погоду в коллективе и держать ее, благодаря таким людям, как она, и передаются, наверное, в любом коллективе секреты профессионализма, житейская мудрость и добрые традиции.