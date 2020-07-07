Мы вместе. Монологи медиков из «красной» зоны

По зову сердца, выполняя свой врачебный долг, врачи и медицинские сестры разного профиля и разных лечебных учреждений работают сейчас бок о бок в ковидных отделениях Якутской республиканской клинической больницы. В инфекционном и пульмонологических корпусах больницы работают врачи-эндокринологи Варвара ЕРЕМЕЕВА, София СЕМЕНОВА, Людмила БУРНАШЕВА, Надежда ЕВДОКИМОВА, Наталья АЛЕКСЕЕВА, кардиологи Кюндюл ИВАНОВ и Туяра РУМЯНЦЕВА, ревматолог Айталина ЯКОВЛЕВА из Якутска, фтизиатр Наталья ЕФРЕМОВА из Горного улуса, в отделение реанимации с начала пандемии пришли медбрат с большим стажем работы Николай НОСКОВ, выпускник Якутского медколледжа этого года младший медбрат Афанасий РОМАНОВ, на днях туда же поступила и опытная медсестра Сардана КЕРЕМЯСОВА. Это только имена тех людей, которых знаю я и, конечно, этот список далеко не полный. Мне удалось встретиться с некоторыми из них и записать их истории.

Наталья МАРКОВА, заместитель главного врача ЯРКБ по лечебной работе: ситуация с коронавирусом остается напряженной, больные продолжают поступать, причем очень тяжелые, отягощенные сопутствующими заболеваниями, пожилые. Ковидные отделения нашей больницы по-прежнему переполнены. Работать очень тяжело, способствует этому еще и жара, поскольку мы все работаем в защитных костюмах. У нас сейчас очень много врачей и медицинских сестер, которые пришли нам на помощь из других больниц и поликлиник города, из других отделений больницы, врачи другого профиля. Это очень хорошо, многие пришли сюда по зову сердца, просто из желания помочь, поддержать. Конечно, вначале им было трудно, но они молодцы, очень быстро адаптировались, сразу влились в коллектив. Это хорошо еще и в том плане, что мы можем теперь своих специалистов понемногу отпускать в отпуска, правда, всего на месяц… Устали все очень, все-таки три месяца без выходных, в изоляции. Мне нравится, что наши молодые доктора постоянно советуются с опытными врачами, не стесняются спрашивать, не замыкаются в себе. Вирус новый, не изученный, мы все учимся бороться с ним, по ходу работы нарабатываем опыт. Когда поступал первый больной, у нас был всего один санпропускник, не хватало кислорода. Хорошо, что наш главный врач оперативно принял решение увеличить количество санпропускнков до пяти, так что теперь мы можем без всякой очереди принять душ, переодеться, заходя в грязную и возвращаясь в чистую зону. И кислорода теперь хватает всем пациентам. В этом плане очень хорошо сработал наш техцентр. Все это требовало, конечно, больших средств, к примеру, если до пандемии мы за год кислород использовали на семь миллионов, то сейчас этого количества хватает только на неделю. И с ИВЛ у нас никаких проблем, и с медикаментами, и со средствами индивидуальной защиты. То, что мы работаем без перебоев, без задержки, конечно, огромная заслуга Николая Николаевича ВАСИЛЬЕВА, и мы ему за это очень благодарны. Помогает нам в работе телемедицина в эти месяцы, мы консультируемся по своим тяжелым больным со специалистами московского НИИ пульмонологии и используем их рекомендации в своей работе.

Николай Носков, медбрат отделения анестезиологии и реанимации ЯРКБ: Я уже три года работаю в клинической больнице, только в другом отделении. Когда у нас спросили «кто хочет пойти работать в ковидное отделение?», я вызвался пойти. Тогда еще не было точно известно, в какое попаду отделение, да я и не думал об этом, поскольку у меня уже был опыт работы в реанимации. Наверное, поэтому меня направили туда. Встретили меня хорошо, еще и старых знакомых-коллег встретил. Конечно, пациенты, как и в любом отделении реанимации, очень тяжелые, да еще ты в этом защитном костюме работаешь, тяжело морально и физически. С пациентами сутками работаешь, без выходных. Бывает, больные спрашивают, что за болезнь Такая, есть ли надежда на выздоровление, и мы стараемся каждого как-то успокоить их, поддержать, обнадежить.

Кюндюл Иванов, врач-кардиолог, директор Кардиологического центра РБ№1-НЦМ, д.м.н.: Кардиодиспансер на время пандемии закрыт, а сотрудники задействованы в борьбе с covid-19, командированы в другие лечебные учреждения. Я тоже, выполняя свой врачебный долг, работаю сейчас в отделении пульмонологии Якутской республиканской клинической больницы в качестве врача-дежуранта. Здесь сейчас находятся самые тяжелые больные, имеющие статус по поражению легких от пятидесяти процентов и более. Размещены больные на изолированных этажах с соблюдением всех санитарных норм и получают адекватное лечение по схемам, утвержденным седьмой версией методических рекомендаций Минздрава России. Идет стабильная плановая работа. Здесь очень много врачей разного профиля, из других больниц, командированных, как и я. В отделении работают рядом с пульмонологами и анестезиологами-реаниматологами кардиологи, эндокринологи, терапевты, фтизиатры, педиатры, мы работаем вместе, поддерживаем друг друга. Работа врача в отделении заключается в том, чтобы наблюдать за пациентами. Ситуация меняется очень быстро. В этом корпусе находятся больные с различными сопутствующими заболеваниями: сахарным диабетом, перенесшие инсульт и инфаркт, с ожирением, пожилые, имеющие риск развития осложнений. У этой категории больных быстро развивается двусторонняя пневмония, поэтому они требуют интенсивного наблюдения и принятия срочного решения по коррекции лечения. В лечении используются самые современные лекарственные препараты, медикаменты имеются в достаточном количестве.

Афанасий Романов, младший медбрат отделения анестезиологии и реанимации ЯРКБ: Работаю в отделении третий месяц. Как получил сертификат по окончании Якутского медколледжа, пришел сюда работать по собственному желанию, написал заявление на постоянной основе. То, что работаю в ковидной зоне – для меня хорошая практика. Работа мне нравится, коллектив тоже, так что намерен работать здесь и дальше.

Людмила Бурнашева, врач-эндокринолог ЯРКБ: с 23 марта эндодиспансер, где я работаю, деятельность свою временно остановил, и я поработав какое-то время инфекционистом в гепатитном отделении ЯРКБ на Покровском тракте, перешла работать в пульмонологическое отделение в качестве пульмонолога. Что сказать? Работать тяжело физически: с 8 до позднего вечера. В жару особенно тяжело работать в защитном костюме, очках и двойных перчатках. Но работать интересно, за это время узнала много нового. Больные с сахарным диабетом наиболее подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции. Они находятся в группе высокого риска, так что, собственно, сейчас я нужнее здесь.