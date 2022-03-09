09.03.2022
18:01
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Общество

Мы вместе: ЛОРП начинает акцию на оказание помощи беженцам

Уважаемые коллеги, ПАО «ЛОРП» начинает реализацию благотворительной акции «Мы вместе», направленную на оказание помощи для граждан, прибывших с Донецкой и Луганской народных республик.  

Централизованный сбор вещей, а также денежных средств начнется в четверг 10 марта и завершится в пятницу 11 марта. К отправке в помощь беженцам принимаются товары первой необходимости, детское питание, одежда для детей и взрослых, посуда, постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, детские канцелярские принадлежности.

Сбор вещей осуществляется на 1 этаже здания Пароходства с 08.30 до 10 часов. Призываем не оставаться в стороне и внести свой посильный вклад.  

Источник: Наталья Васильева, пресс-секретарь ПАО "ЛОРП", помощник народного депутата
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