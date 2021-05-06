Мы помним… Мы гордимся…

Совсем немного времени отделяет нас от главного праздника нашей страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне. 76 лет прошло с той военной поры. Но течение лет не умаляет величие подвига советского народа. Память о героях живет в каждом благодарном сердце.

Принимая во внимание современные события, особенно актуальным является использование электронных ресурсов Централизованной библиотечной системы г. Якутска, посвященных празднику Победы.

Единой и обобщающей целью представленных ниже проектов, является продвижение книг патриотической тематики среди всех категорий населения, особенно детей и подростков, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и сопричастности к историческим ценностям Победы в Великой Отечественной войне.

«Память Якутска» – виртуальная выставка, посвященная 388-летию основания г. Якутска и 76-летию Победы в Великой Отечественной войне дополнена новым материалом в рубрике «Помним. Гордимся. Чтим» – открытием памятника легендарному снайперу Великой Отечественной войны Ивану Кульбертинову на территории парка Победы в Якутске, списками литературы Героям Советского Союза Федору Попову, Владимиру Лонгинову, Николаю Чусовскому в рубрике «Имена героев на улицах Якутска». Интересная инфографика «Якутск в годы войны» пополнилась новыми цифрами и фактами, материалами в разделе «Воспоминания ветеранов» в рамках рубрики «В памяти моей война…».

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» – рекомендательные списки литературы, призванные привлечь внимание к литературе военной и патриотической тематики. Вашему вниманию предложены произведения писателей, чья судьба неразрывно связана с историей Великой Отечественной войны, так же литература для чтения детям о войне, о детях военных лет.

«Подвиг народа – в сердцах поколений» — виртуальная книжная выставка Централизованной библиотечной системы г. Якутска, посвященная якутянам, внесшим неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Вашему вниманию представлены книги об отважных воинах-якутянах, легендарных снайперах, о самоотверженном труде в тылу, книги о сегодняшних потомках, исследующих и бережно хранящих память о подвиге поколения Великой Отечественной войны.

В виртуальных выставках представлена литература из фондов ЦБС г. Якутска, Электронной библиотеки НБ РС (Я), статьями из городских и республиканских газет, дополнены виртуальными выставками Национального архива РС (Я), Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. Также здесь вы найдете оцифрованные фрагменты книг из фонда ЦБС г. Якутска, списки литературы сопровождаются ссылками на полнотекстовые документы ЭБ НБ РС (Я).

Проекты, приуроченные Великой Победе — пополняемые ресурсы, рубрики которой будут обновляться материалами по мере подробного изучения оцифрованных источников. Надеемся, что использование данных электронных ресурсов поможет лучше узнать историю родного края в годы Великой Отечественной войны.

Сообщает информационно-библиографический отдел Централизованной библиотечной системы г. Якутска