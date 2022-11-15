15.11.2022
17:09
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Общество

Мы открываем свою Родину с АЯМ Синема!

Все чаще можно слышать от разных людей, что в последние десятилетия было упущено такое важное понимание как воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Быстро надвигающаяся компьютеризация, появившаяся возможность в семьях практически каждому ребенку с первого класса приобрести   личный гаджет и допустить его во взрослый мир все дальше отодвигает актуальность этого самого духа патриотизма.  Действительно, не многие подростки хотят  использовать доступ в цифровой мир для глубокого погружения в историю своей страны, изучать ее основателей,  героев, понимать, какие ценности они нам дали и в результате увиденного и услышанного хотеть быть на них похожими.  Если до 2000-х воспитание строилось на общении ребенка, родителя и учителя, то сейчас в этот треугольник уверенно втиснулся Интернет. Он подменяет собой кинотеатры, библиотеки, музеи… Но все-таки в небольшом городе, как наш Алдан, мы видим, что есть организации и люди, не желающие ему (Интернету) уступать. Они ставят перед собой задачу не только знакомить жителей с новинками кинематографа, но делают все, чтобы  помочь ребенку приобрести чувство гордости за Родину.  И это им удается!

Так, 13 ноября с кадетами ПВПК «Молодая Якутия» и юнармейцами отделения ВКС «ЮНАВИА» мы посмотрели исторический фильм про Петра I. Очень необычный формат! Приятный голос нарратора (которым, к слову, является Константин Хабенский), преподнесенные  интересно исторические хроники, элементы современной мультипликации, дополнения интервью историков украсили  художественный фильм. Это  именно то, что в нынешнее время необходимо нашей молодёжи! Ребята смотрели   фильм и погружались в эпоху правления  Петра I, понимая, как много он сделал для будущего России. Из дикой, необразованной страны создал Великую империю, с которой пришлось считаться всей Европе. Многие, только глубоко погрузившись в просмотр, поняли, какой  великой  исторической личности обязана  современная  Россия. Его разработки актуальны и по сей день. Мы, как патриоты России, обязаны защищать,  сохранять и приумножать то, что создавалось для нас веками. От лица юных патриотов Алдана хочется выразить слова глубокой благодарности руководству Ассоциации АЯМ, кинотеатру «АЯМ Синема» за постоянную заботу о подрастающем поколении, направленность кинотеатра не только на показ кассовых кинолент, но и на патриотические фильмы о России. И еще благодарим за возможность приобретения льготных билетов для  групповых просмотров  детей, подростков, студентов, которым   всегда делается большая скидка. Уверена, что с такими акциями, направленными  на захватывающее изучение истории своей Родины с помощью большого экрана в теплом зале и уютном кресле,  в нашем городе будет больше детей, любящих ее и готовых отстаивать интересы России.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба ассоциации АЯМ

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