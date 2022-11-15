Мы открываем свою Родину с АЯМ Синема!

Все чаще можно слышать от разных людей, что в последние десятилетия было упущено такое важное понимание как воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Быстро надвигающаяся компьютеризация, появившаяся возможность в семьях практически каждому ребенку с первого класса приобрести личный гаджет и допустить его во взрослый мир все дальше отодвигает актуальность этого самого духа патриотизма. Действительно, не многие подростки хотят использовать доступ в цифровой мир для глубокого погружения в историю своей страны, изучать ее основателей, героев, понимать, какие ценности они нам дали и в результате увиденного и услышанного хотеть быть на них похожими. Если до 2000-х воспитание строилось на общении ребенка, родителя и учителя, то сейчас в этот треугольник уверенно втиснулся Интернет. Он подменяет собой кинотеатры, библиотеки, музеи… Но все-таки в небольшом городе, как наш Алдан, мы видим, что есть организации и люди, не желающие ему (Интернету) уступать. Они ставят перед собой задачу не только знакомить жителей с новинками кинематографа, но делают все, чтобы помочь ребенку приобрести чувство гордости за Родину. И это им удается!

Так, 13 ноября с кадетами ПВПК «Молодая Якутия» и юнармейцами отделения ВКС «ЮНАВИА» мы посмотрели исторический фильм про Петра I. Очень необычный формат! Приятный голос нарратора (которым, к слову, является Константин Хабенский), преподнесенные интересно исторические хроники, элементы современной мультипликации, дополнения интервью историков украсили художественный фильм. Это именно то, что в нынешнее время необходимо нашей молодёжи! Ребята смотрели фильм и погружались в эпоху правления Петра I, понимая, как много он сделал для будущего России. Из дикой, необразованной страны создал Великую империю, с которой пришлось считаться всей Европе. Многие, только глубоко погрузившись в просмотр, поняли, какой великой исторической личности обязана современная Россия. Его разработки актуальны и по сей день. Мы, как патриоты России, обязаны защищать, сохранять и приумножать то, что создавалось для нас веками. От лица юных патриотов Алдана хочется выразить слова глубокой благодарности руководству Ассоциации АЯМ, кинотеатру «АЯМ Синема» за постоянную заботу о подрастающем поколении, направленность кинотеатра не только на показ кассовых кинолент, но и на патриотические фильмы о России. И еще благодарим за возможность приобретения льготных билетов для групповых просмотров детей, подростков, студентов, которым всегда делается большая скидка. Уверена, что с такими акциями, направленными на захватывающее изучение истории своей Родины с помощью большого экрана в теплом зале и уютном кресле, в нашем городе будет больше детей, любящих ее и готовых отстаивать интересы России.