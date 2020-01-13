Мы открыты для диалога и сотрудничества

В январе 2018 года на сайте АЯМ.РФ вышла первая публикация о деятельности ООО «Ассоциация строителей АЯМ», был сделан первый шаг в направлении имиджевой политики предприятия. Разработка структуры сайта, информационной стратегии, поиск ключевых партнёров – средств массовой информации, а также управление пресс-службой организации было поручено первому заместителю исполнительного директора Дмитрию Сергеевичу БУЗОВУ, курирующему решение правовых, экологических и вопросов корпоративной собственности.





«Для успешной реализации любого проекта необходимо придерживаться правила 6 «П», которое гласит: правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. 15 лет непрерывной работы в ООО «Ассоциация строителей АЯМ» сформировали у меня универсальный подход к решению любого поставленного вопроса, ведь самое главное – определить главное. Получение нового опыта управления является для меня весьма интересным, — делится Дмитрий Бузов. — Мы открыто освещаем все значимые события в деятельности нашей организации, размещаем в открытом доступе документы, подлежащие обязательному раскрытию, и взаимодействуем в формате обратной связи. Подводя итоги, с удовлетворением могу отметить, что за два года работы нашей пресс-службы размещено свыше двухсот материалов и публикаций. Мы в равной степени освещаем как производственные вопросы, так и социальные. Например, на днях мы подвели итоги мониторинга и определили лидера рейтинга открытости и информационной доступности в рамках соглашений о социально-экономическом партнёрстве среди глав муниципалитетов района. Им стал — глава города Алдан БУГАЙ Александр Лукич. Отдельное внимание в новостных репортажах уделяется работе ТРК «Чудо – парк», отдыху детей и подростков. Не забываем информировать о работе агрокомплекса».

И все же, не смотря на разноплановость в своей работе, пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ» приоритетным направлением выбирает освещение производственной составляющей, знакомит население республики (и не только) с опытом работы предприятия. А это без малого три десятилетия активной практической деятельности, это время, в течение которого была сформирована мощная материально-техническая база, полностью обеспечивающая цели и задачи современной транспортно-логистической компании. Не случайно главным информационным поводом 2019 года стал ввод в эксплуатацию собственного разгрузочно-погрузочного комплекса на железнодорожном транспорте в посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

«Главная заслуга в этом нашего руководителя Егора Алексеевича ФРОЛОВА и всех транспортных строителей, задействованных в строительстве столь важнейшего инфраструктурного объекта, — резюмирует Дмитрий Бузов.

Дмитрий Сергеевич от лица руководства компании выражает слова глубокой благодарности руководителям средств массовой информации, а также партнерам – журналистам и поздравляет с Всероссийским Днем печати.

«Уважаемые коллеги, партнеры разрешите пожелать всем вам легкого пера, интересных информационных поводов, благополучия и профессиональных успехов».



Справка:

ООО «Ассоциация строителей АЯМ» – единственный транспортно-логистический центр в Якутии по переработке и доставке грузов железнодорожным транспортом на станции Нижний Бестях, Томмот, Алдан.

Имеет длительный опыт работы и солидную деловую репутацию. Является одним из градообразующих предприятий Алданского и Мегино-Кангаласского районов Республики Саха (Якутия).

При оказании комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях, одним из ключевых этапов является перевозка грузов водным транспортом через реку Лена.