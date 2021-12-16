В Якутии жители одного из самых отдалённых сёл Арктики получили высокоскоростной интернет. Сегодня в селе Жилинда Оленёкского района запустили волоконно-оптическую линию связи. Кабель разработали специально для мёрзлых грунтов.

«Благодаря партнёрству с компанией «Ростелеком» растет число полностью цифровых районов. Оленёкский район стал первым арктическим районом республики, куда доведена оптическая линия связи. Обеспечение высокоскоростным доступом в интернет открывает большие возможности для развития территории. Вне зависимости от того, где живет человек, он должен пользоваться всеми достижениями прогресса в полной мере», – говорил ранее глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

По словам главы национального наслега Николая СЕМЕНОВА, к ВОЛС подключены 12 социально значимых объектов. «Одна из них школа, откуда ведется сейчас трансляция. Отмечу, что скорость отличная, картинка видна без сбоев и четкая», – сообщил глава наслега.

Из районного центра до Жилинды построили 243 км оптической линии связи. Весной этого года Ростелеком провёл подготовительные работы, а с сентября до начала декабря шли строительно-монтажные работы телеком-инфраструктуры.

«Мы не верили, что в такую даль можно протянуть линию связи. Технологии не предусматривали прокладки оптики в грунт. Совместно с Институтом мерзлотоведения, заводом изготовителя кабеля разработали подходящую технологию», – отметил директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком» Константин ВОЙТЕХОВСКИЙ.

Первый вице-премьер Кирилл БЫЧКОВ, поздравляя жителей от имени руководства Якутии, отметил, что в Арктике создаются все условия для комфортной жизни. «То, что сегодня оптоволоконная сеть пришла в ваше село, это часть огромной программы, которую проводит правительство республики для цифровизации районов. Здесь теперь будут развиваться и образование, и культура, и предпринимательство, то, что необходимо для благополучия села», — сказал Кирилл Бычков.

Далее магистраль проложат от Жилинды до сел Саскылах, Юрюнг Хайя Анабарского района и до соединения с оптоволоконной линией, идущей по Северному морскому пути.

Напомним, в 2021 году в Якутии проложены рекордные 3 тысячи километров оптоволокна, в том числе, в арктических районах. За год к быстрому Интернету подключили ещё 70 населённых пунктов.