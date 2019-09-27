«Мы из Арктики!» Объединяя музыкой

Впервые фестиваль «Северное сияние» объединил оркестры в проекте Союза музыкальных деятелей Якутии «Мы из Арктики!», посвященном Году консолидации в Республике Саха (Якутия), Международному дню МУЗЫКИ, прошедшем в рамках Северного форума по устойчивому развитию АРКТИКИ под эгидой международных организаций «Северный форум» и «Университет Арктики».

В преддверии Международного дня музыки 26 сентября в культурном центре «Сергеляхские огни» на гала-концерте «Мы из Арктики!» вместе с профессиональными музыкантами пели и играли учащиеся Детской школы искусств № 1, Дворца детского творчества, студенты учебных заведений и для зрителей исполнялась «Музыка для всех».

В одном зале вместе звучали симфонические оркестры с участием 120 музыкантов, духовые оркестры – 86, оркестры народных инструментов – 120, выступил сводный хор из 130 человек.

Среди приглашенных гостей на концерте присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландии в Российской Федерации госпожа Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, Министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владислав Левочкин, заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Марина Силина, гости-участники «Северного форума» из зарубежных стран и арктических регионов РФ.

В финале сводный хор вместе с объединенным оркестром из 300 участников исполнили Гимны Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Это действие – своеобразный «отклик» к Всероссийской акции «День гимна», вошедшей в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самое массовое живое исполнение гимна России в мировой истории». Национальный якутский танец осуохай, сопровождавший исполнение, выступил символом дружбы и единства.