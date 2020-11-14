14.11.2020
16:43
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История

Мнение историка: Мы имеем несколько Тыгынов

В кинотеатрах Якутска идет премьерный показ фильма «Тыгын Дархан». В условиях ограничительных мер — успешно. Предлагаем послушать очень интересные комментарии этнографа, кандидата исторических наук, преподавателя СВФУ Ольги Парфеновой.

Источник: https://www.instagram.com/tv/CHXGyqXJENM/?igshid=1w7xvvzph54px
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