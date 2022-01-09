МВС Якутии: почти со всеми, находящимися в Казахстане, установлена связь

По информации информагенств, с 8 января в Казахстане восстановливается железнодорожное сообщение и авиасообщение с Нур-Султаном и Актау. Аэропорт Алматы пока не функционирует. Гражданам России рекомендуется оставаться в местах размещения, поддерживать связь с родственниками и российскими дипучреждениями, следовать рекомендациям местных властей.

В настоящее время в списке министерства 42 якутянина, находящихся на территории Казахстана, в основном в Алматы и Кентау. Среди них студенты и туристы. Почти со всеми установлена связь. Никто не пострадал, все находятся в безопасности. Соотечественники-якутяне, проживающие в Казахстане оказывают посильную помощь в решении всех вопросов, связанных с пребыванием наших сограждан в Казахстане.

Горячая линия МИД России: +74956954545.

Горячая линия Посольства России в Казахстане: +77172798213, +77172798214.

Специальная линия министерства: +79148293518 (также принимаются СМС и Whatsapp-сообщения).

По источникам информации SAKHALIFE.RU среди якутских туристов в Казахстане находится оператор НВК.