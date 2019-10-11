МВД: Якутяне, будьте бдительны!

В дежурную часть отдела полиции Хангаласского района обратился 63-летний пенсионер. Он пояснил полицейским, что ночью ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка.

Мужчина сообщил о том, что с банковского счета пенсионера неизвестные пытаются похитить деньги, а для того чтобы избежать хищения, необходимо снять имеющиеся сбережения и перечислить их на «специальный безопасный счет». Лжесотрудник банка сообщил, что позже деньги будут возвращены. Ничего не подозревающий пенсионер выполнил указания неизвестного и продиктовал все коды, пришедшие на сотовый телефон. После чего, у пожилого мужчины с банковского счета были похищены все его сбережения в сумме 138 000 рублей.

МВД по Республике Саха (Якутия) предупреждает владельцев банковских карт о необходимости проявлять повышенную бдительность при совершении банковских операций. Ни под каким предлогом не переводите денежные средства по указанию незнакомых вам людей. Помните, что у банков нет «специальных безопасных счетов». Берегите свои сбережения!