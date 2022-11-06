06.11.2022
13:18
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Общество
МВД Якутии ждет будущих полицейских 10 ноября
10 ноября 2022 года МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Центром занятости населения республики проводит профориентационное мероприятие «Профессия-полицейский». Приглашаем принять участие выпускников образовательных учреждений всех уровней и их родителей, а также всех желающих.
В рамках мероприятия будет предоставлена вся информация о порядке и условиях приёма на службу в органы внутренних дел и поступления в образовательные учреждения МВД России.
Ждем вас 10 ноября по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева 19/3, Центр «Моя работа». Телефон для справок: 45-45-45.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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