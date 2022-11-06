06.11.2022
13:18
176

Общество

МВД Якутии ждет будущих полицейских 10 ноября

10 ноября 2022 года МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Центром занятости населения республики проводит профориентационное мероприятие «Профессия-полицейский». Приглашаем принять участие выпускников образовательных учреждений всех уровней и их родителей, а также всех желающих.

В рамках мероприятия будет предоставлена вся информация о порядке и условиях приёма на службу в органы внутренних дел и поступления в образовательные учреждения МВД России.
Ждем вас 10 ноября по адресу: г. Якутск, ул. Петра Алексеева 19/3, Центр «Моя работа». Телефон для справок: 45-45-45.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх