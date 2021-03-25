МВД Якутии соболезнует

МВД по Республике Саха (Якутия) приносит свои соболезнования родным и близким

ТЮРНЕВОЙ

Натальи Викторовны

скоропостижно покинувшей нас 23 марта т.г. на 72 году жизни в городе Белгород, после тяжелой болезни.

Наталья Викторовна посвятила всю свою жизнь службе в ОВД Якутии (с 1969 по 1997 годы). Была блестящим следователем, затем занималась организационно-управленческой деятельностью УВД города Якутска, служила в Управлении уголовного розыска МВД республики.

На своём примере взрастила несколько поколений профессионалов. Сегодня её служебный путь продолжают дочь и зять. Светлая память, скорбим вместе с родными.

Слова соболезнования можете выразить супругу Тюрневу Александру Ивановичу, дочерям Светлане и Оле по тел. номерам (по порядку) 89205650348, 89805268474, 89205963333.