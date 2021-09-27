МВД Якутии разыскивает заявителя Сулейманова

Разыскивается скрывшийся от органа дознания заявитель (потерпевший) гр. СУЛЕЙМАНОВ Тагир А. 1983 г.р. При наличии какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам: 89999492862, 89241691435.

Источник: МВД РС (Я).

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