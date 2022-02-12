12.02.2022
01:44
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Происшествия

МВД Якутии разыскивает пострадавших от действий Сусанны Рожиной и Рината Абсалихова

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере» в отношении Сусанны РОЖИНОЙ и Ринату АБСАЛИХОВА.

Граждан, пострадавших в результате противоправных действий данных лиц, просят обратиться к следователям по телефонам: 490073, 490081, — сообщает пресс-служба ведомства.

9 февраля были задержаны Сусанна Рожина и Ринат Абсалихов. 11 февраля суд вынес решение о мере пресечения для обоих – домашний арест. Ведутся следственные действия.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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