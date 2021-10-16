16.10.2021
17:14
2021

Происшествия

МВД Якутии разыскивает Гаврила Кондакова

Разыскивается отделом дознания МВД Якутии по ст.264 УК РФ КОНДАКОВ Гаврил Николаевич 1968 г.р.

При наличии какой-либо информации сообщить по номеру: 89991735726.

Источник: МВД Якутии.
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