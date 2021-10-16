16.10.2021
15:45
414
Происшествия
МВД Якутии разыскивает Антона Хирина
Разыскивается скрывшийся от органа дознания по ст.159.1 УК РФ ХИРИН Антон Николаевич 1989 г.р.
При наличии какой-либо информации просим сообщить по номерам: 89999492862, 89241691435.
Источник: МВД РС (Я).
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