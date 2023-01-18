МВД Якутии опровергло факт ДТП с машинами ГИБДД

Пресс-служба МВД РФ по РС(Я) опубликовала официальную информацию о «странном» видео с ДТП с двумя автомобилями ГИБДД, которое тиражировалось в якутских соцсетях и мессенджерах. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. На территории республики указанное дорожно-транспортное происшествие не происходило.

Полиция призывает граждан скептически относиться к непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники. Видеофакт: Что это было? Странное ДТП с участием автомобилей ГИБДД😮😲

Фото: Телеграм Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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