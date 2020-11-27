МВД: В Якутске школьница ушла гулять, оставив своего ребенка

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» за прошедшие дежурные сутки установлено местонахождение троих без вести пропавших горожан, среди которых двое несовершеннолетних.

В течение 13 дней мама 17-летнего подростка не знала об его местонахождении. Как выяснилось, он намеренно прятался у своих друзей, после конфликта с матерью.

Почти 3 дня отсутствовала дома 15-летняя девушка. Причиной ухода из дома в безвестном для родных направлении стало желание погулять с друзьями. Не остановило девушку даже наличие собственного малолетнего ребенка.

Почти месяц не давал о себе знать 38-летний мужчина, который, как оказалось, тоже праздно проводил время.

Уважаемые граждане, не будьте жестоки к своим близким и родным! Даже если ваше непреодолимое желание развеяться вдали от дома, никак не одобряется членами семьи, все равно не забывайте им сообщать о себе.