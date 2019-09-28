28.09.2019
09:49
592
Происшествия
МВД сообщает: Девочка нашлась!
Ранее МВД по Республике Саха (Якутия) выслало всем СМИ сообщение, что в пятницу, 27.09.2019 г. около 14 ч. ушла с адреса Кузьмина 21 Лебедкина Алекса Робертовна, 11 лет.
Последние новости от от пресс-службы МВД: Девочка нашлась. Спасибо за содействие!
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.09.2019
125
28.09.2019
591
28.09.2019
2435
28.09.2019
214
28.09.2019
381
27.09.2019
223
27.09.2019
157
27.09.2019
210
27.09.2019
217
27.09.2019
275
27.09.2019
393
27.09.2019
194
27.09.2019
143
27.09.2019
145
27.09.2019
156
27.09.2019
136
27.09.2019
147
27.09.2019
175
27.09.2019
148
27.09.2019
641
27.09.2019
362
27.09.2019
121
27.09.2019
153
27.09.2019
150
27.09.2019
188
27.09.2019
2414
27.09.2019
133
27.09.2019
126
27.09.2019
190
27.09.2019
128
27.09.2019
151
27.09.2019
172
27.09.2019
127
27.09.2019
267
27.09.2019
517
27.09.2019
1185
27.09.2019
299
27.09.2019
155
27.09.2019
1651
27.09.2019
218
27.09.2019
727
27.09.2019
811
27.09.2019
2956
27.09.2019
149
27.09.2019
1635
27.09.2019
401
27.09.2019
143
27.09.2019
290
27.09.2019
124
27.09.2019
361
27.09.2019
2362
27.09.2019
1831
27.09.2019
526
27.09.2019
1096
ТОП НОВОСТИ
24.09.2019
13592
23.09.2019
11637
25.09.2019
10402
22.09.2019
7064
26.09.2019
6487
25.09.2019
6480
22.09.2019
5666
23.09.2019
4886