МВД сообщает: Девочка нашлась!

Ранее МВД по Республике Саха (Якутия) выслало всем СМИ сообщение, что в пятницу, 27.09.2019 г. около 14 ч. ушла с адреса Кузьмина 21 Лебедкина Алекса Робертовна, 11 лет.

Последние новости от от пресс-службы МВД: Девочка нашлась. Спасибо за содействие!