28.09.2019
09:49
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Происшествия

МВД сообщает: Девочка нашлась!

Ранее МВД по Республике Саха (Якутия) выслало всем СМИ сообщение, что в пятницу, 27.09.2019 г. около 14 ч. ушла с адреса Кузьмина 21 Лебедкина Алекса Робертовна, 11 лет.

Последние новости от от пресс-службы МВД: Девочка нашлась. Спасибо за содействие!

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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