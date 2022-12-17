МВД проверяет действия полицейских, задержавших адвоката Прометея Ефимова

Управление МВД по Республике Саха (Якутия) ответило на запрос «Улицы» о ситуации с местным адвокатом Прометеем Ефимовым.

Тгк Адвокатская улица подробно рассказывал об этой истории. Летом Ефимову позвонила несовершеннолетняя дочь его задержанного доверителя. Она рассказала: в квартиру стучатся полицейские и угрожают выломать дверь. Ефимов приехал и потребовал у правоохранителей объяснений. Те сначала игнорировали защитника, а потом под угрозой применения электрошокера увезли в ОВД, где обвинили в «неповиновении» (ст. 19.3 КоАП). На суде полицейские уверяли, что 76-летний адвокат был пьян и имел вид, «оскорбляющий человеческое достоинство». Но дело было прекращено на первом же заседании — судья посмотрел видеозапись общения адвоката с полицейскими и не нашёл состава преступления. Суд апелляционной инстанции также встал на сторону Ефимова — более того, признал рапорты полицейских не соответствующими действительности.

Теперь региональное управление сообщило «Улице», что проводит проверку действий своих сотрудников в этой ситуации. Представитель МВД заверил, что «заинтересованные лица будут уведомлены» о результатах.

В беседе с «Улицей» Прометей Ефимов усомнился, что проверка будет вестись всерьёз: «Государство своих правоохранителей не оставит в беде, тем более в такое время». Он намерен подать иск о возмещении морального вреда.