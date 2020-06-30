МВД по Якутии прокомментировало скандал со взяткой

17 июня т.г. сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт получения взятки инспектором ДПС. Рапорт об обнаружении признаков преступления зарегистрирован в установленном порядке.

Инцидент, нанесший ущерб авторитету сотрудников правоохранительных органов, взят на особый контроль руководства ведомства, была назначена служебная проверка.

30 июня т.г. по материалам проверки ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки».

Сотрудник отстранен от несения службы. В случае подтверждения его вины в ходе расследования уголовного дела, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

По решению руководства ведомства непосредственные руководители виновного привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.