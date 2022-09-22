МВД опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы после проверок ГИБДД

МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом «документе» сведения – ложными — передает МВД МЕДИА. Ведомство призывает представителей СМИ и активных пользователей сети Интернет быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из официальных источников.

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