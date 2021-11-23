Происшествия
МВД опровергает нашумевшую в соцсетях информацию ❗
В социальных сетях распространена информация о малолетних детях, якобы оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г. Мирный.
Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Фотография, размещенная в паблике относится к событиям 2017 года, произошедшим не на территории Республики Саха (Якутия).
По данному факту отделом МВД России по Мирнинскому району начата проверка.
Полиция напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Полиция призывает граждан проявлять сознательность, скептически относиться к непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники информации.
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