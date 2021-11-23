23.11.2021
16:31
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Происшествия

МВД опровергает нашумевшую в соцсетях информацию ❗

В социальных сетях распространена информация о малолетних детях, якобы оказавшихся в трудной жизненной ситуации в г. Мирный.

Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности. Фотография, размещенная в паблике относится к событиям 2017 года, произошедшим не на территории Республики Саха (Якутия).

По данному факту отделом МВД России по Мирнинскому району начата проверка.

Полиция напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Полиция призывает граждан проявлять сознательность, скептически относиться к непроверенной информации и ориентироваться только на официальные источники информации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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