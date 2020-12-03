МВД об ответственности за распространение недостоверной информации

За распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность по ч. 9 статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях «Злоупотребление свободной массовой информации». За это предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 60 до 200 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без нее.

Кроме того, 31 марта Государственной думой РФ приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ, которые предусматривают ответственность за распространение фейковых новостей, связанных с коронавирусной инфекцией.

Федеральным законом от 1 апреля № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» введены новые составы административных правонарушений, связанных с посягательством на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина) (части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП); распространением в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (части 10* и 102 статьи 13.15 КоАП); невыполнением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (статья 20.6[1] КоАП).

По части 10.1 статьи 13.15 КоАП ответственность наступает за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Частью 10.2 статьи 13.15 КоАП введена ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Субъектами данных административных правонарушений (части 10.1 и 10.2 статьи 13.15 КоАП) являются только юридические лица.

Частью 11 статьи 13.15 КоАП предусмотрена ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 10, 10.1 или 10.2 указанной статьи КоАП.

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 10-11 статьи 13.15 КоАП, составляют должностные лица органов внутренних дел и Роскомнадзора.

Санкцией указанных частей данной статьи в отношении юридических лиц является штраф в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех млн рублей.

Также Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьями 2071,2072.

Статьей 2071 устанавливается ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Статьей 2072 — за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее причинение вреда здоровью человека (часть первая). Часть вторая — за те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Преступления, предусмотренные статьями 2071 и 2072 УК, в соответствии с изменениями статьи 151 УПК отнесены к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно данным поправкам в УК РФ, за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств установлены штрафы на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет (207.1 УК РФ).

Если в результате распространения фейка по неосторожности был причинен вред здоровью человека, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы – до 3 лет. (ч.1 ст.207.2 УК РФ).

Если распространение ложной информации повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы – до 5 лет. (ч.2 ст.207.2 УК РФ).

Полиция призывает граждан внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах информации и ориентироваться только на официальные источники.