МВД о задержании блогера Сусанны Рожиной

Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере» в отношении 37-летней индивидуального предпринимателя, осуществляющей информационные услуги. Подозреваемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) при получении 50 миллионов рублей, предназначенных в качестве вознаграждения за нераспространение информации о деятельности коммерческой организации. Проводятся следственные действия.

Фото: Из соцсетей Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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