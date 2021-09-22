22.09.2021
10:37
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Происшествия

МВД о пистолете в школе Якутска

21 сентября около 17 ч вечера в ходе мониторинга социальных сетей был выявлен комментарий о том, что во дворе одной из школ г. Якутска мужчина демонстрирует предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием.

В образовательное учреждение незамедлительно был направлен наряд полиции. Полицейские задержали 17-летнего уроженца г. Якутска.

Предварительно установлено, что во дворе школы 17-летний подросток увидел двух школьников, запускающих петарды. В ходе разговора с ними, произошла словесная перепалка, в результате чего, он достал страйкбольный пистолет, увидев который, школьники убежали. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Стоит отметить, что информация об инциденте от родителей или педагогов образовательного учреждения в полицию не поступила.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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