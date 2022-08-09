Музыканты Якутии исполнят легендарный символ блокады Ленинграда

Студенты Высшей школы музыки Якутии в составе юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета примут участие в концерте к 80-летию со дня первого исполнения знаменитой Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде. Прямая трансляция состоится 9 августа на телеканалах «Россия 1», «Россия-Культура» и онлайн-платформе «Смотрим». Начало в 23:45.

Легендарная симфония, музыкальный символ блокады в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета прозвучит в Санкт-Петербурге, на стрелке Васильевского острова, возле Ростральных колонн 9 августа 2022 года. Выступление будет сопровождаться световым шоу.

В концерте примут участие известные деятели культуры и искусства: Алексей Гуськов, Андрей Кончаловский, Владимир Ильин, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Евгений Ткачук и Вита Корниенко. Художественный руководитель проекта – Юрий Башмет. Ведущие концерта — Дарья Златопольская и Андрей Малахов.

В состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра, куда входят лучшие юные музыканты страны в возрасте от 11 до 22 лет, вошли и студенты Высшей школы музыки РС (Я) имени В.А. Босикова: Алексей Адамов (4 курс, фагот), Дарья Шахурдина (1 курс, скрипка), Евгений Захаров (5 курс, контрабас). Алексей и Евгений приехали на концертную площадку сразу после фестиваля «Таврида.Арт».

— Участие наших студентов в таких масштабных знаковых концертах, говорит о том, что уровень нашего музыкального образования, мастерства наших исполнителей значительно вырос. За годы создания Высшей школы музыки, наши студенты работают не только в республике, они востребованы в российском и зарубежном музыкальном сообществе. Отмечу, что это не первое такое выступление. В 2021 году в Волгограде также прошел большой патриотический Концерт Победы, где в составе оркестра Юрия Башмета выступили наши юные музыканты, — рассказала заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

Напомним, седьмая симфония является музыкальным символом блокады. Композитор встретил войну в родном Ленинграде, где и начал писать свою Седьмую симфонию, ставшую одним из важнейших его произведений. Завершал уже в Куйбышеве, куда был эвакуирован. Инициатором и организатором исполнения Седьмой симфонии в осаждённом Ленинграде был главный дирижёр Большого симфонического Оркестра Ленинградского радиокомитета К.И. Элиасберг. В июле специальным самолётом партитура была доставлена в Ленинград. Для исполнения симфонии по всему городу искали уцелевших музыкантов. И 9 августа 1942 г. в переполненном зале Ленинградской филармонии симфония была исполнена. Трансляция все 80 минут велась и по радио. Этот концерт вошел в историю как пример невероятной стойкости музыкантов и слушателей.

Прямая трансляция — https://smotrim.ru/efir