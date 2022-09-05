Жалобщик-музыкант сам паразитирует на стихах Кындыла?

Читатель в курсе, что Нюрбинский районный суд ничтоже сумняшеся принял решение о снятии с выборов самовыдвиженца, кандидата на пост главы Нюрбинского улуса, мэра Нюрбы Александра ИВАНОВА за… исполнение песни.

Истец, кандидат на пост главы улуса Афанасий ИННОКЕНТЬЕВ предъявил жалобу автора музыки к песне «Киhини туох» – Айаала КИРИЛЛИНА – КУНДЭЛА. Айаал Юлистанович вместо того, чтобы радоваться, что его песни поет народ, не нашел ничего лучше, как накатать жалобу на то, что Александр Иванов исполнил его песню… без согласования с автором. Отметим, что песня прозвучала в соцсети, без всякого коммерческой составляющей или политического подтекста. Но Нюрбинскому районному суду жалобы автора, надувающего от важности щеки или каким-то другим способом заинтересованного в политических баталиях, оказалось достаточно, чтобы лишить Александра Иванова регистрации.

Естественно, штаб Иванова подал апелляцию в Верховный суд Якутии. Похоже, Айаал Кириллин не оформлял должным образом авторский патент на данную песню. Как выяснилось, он не потрудился заручиться согласием либо каким-либо ответом от правообладателей стихов народного поэта Якутии Ивана Михайловича ГОГОЛЕВА – КЫНДЫЛА. О чем имеется заявление в суд прямой наследницы Ивана Гоголева, его дочери Анны Ивановны ГОГОЛЕВОЙ. В отличие от Айаала Юлистановича, у Анны Ивановны имеется должным образом оформленное свидетельство о праве на наследство, которое завтра будет предъявлено Верховному суду республики.

Напыщенный автор музыки требует, чтобы каждый, кто посмеет исполнять его песню, должен испросить его высочайшего разрешения? Улахан тойон — важный тойон, ничего не скажешь!

И при этом сам наглым образом украл стихи другого автора?

И исполняет песню на концертах с платными входными билетами, продает аудиозаписи, словом, извлекает прямую коммерческую прибыль, беззастенчиво используя творчество другого автора?

Ну что ж… Посеявший ветер пожнет бурю, гласит народная мудрость. Каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будет отмерено, сказано в Библии.

Раз уж Кириллин заикнулся об авторских правах, на которые не оформлял патент, надо полагать, и с него могут спросить по полной программе да по всей строгости законодательства об авторских правах. А главное, молодой человек испортил свой имидж, позволив втянуть себя в грязные игры, и оказался замаран с головой, ведь он уже несет репутационные риски. Разве, каждый раз слушая его песню, люди не будут думать о том, что этот автор — ВОР? Присваивать чужой интеллектуальный и творческий труд, извлекать из него коммерческую прибыль – воровство, которое преследуется законом. Позор тому, кто зарабатывает на воровстве чужой интеллектуальной и творческой собственности! На таких людей надо массово подавать в суд! Возможно, это не единичный случай, а массовое позорное явление? В таком случае, всех паразитирующих на чужом интеллектуальном и творческом труде, надо выводить на чистую воду.

Его пример – другим наука. Не уверен – не обгоняй!

Дело в Верховном суде республики будут рассматривать три судьи – ОКОНЕШНИКОВА, ДЬЯКОНОВА и СМИРНИКОВА. Упор, надо полагать, будет на избирательное законодательство, но авторские права стали острой приправой всего этого выборного скандала.

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