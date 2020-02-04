Музыкант принимает поздравления

Национальный театр танца сердечно поздравляет артиста оркестра Виктора Винокурова-Дабайаана с присвоением почетного знака «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)». Эта награда – яркое свидетельство признания Вашего таланта и вдохновенного кропотливого труда, Вашего вклада в сохранение и развитие музыкально-танцевального искусства! Желаем успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, душевного богатства, неиссякаемой энергии, благополучия и процветания!

Виктор Викторович Винокуров — Дабайаан, талантливый баянист известный в музыкальном кругу Республики Саха (Якутия). Родился 7 июля 1986 г. в с. Намцы Намского района ЯАССР. Он является продолжателем семейной династии музыкантов семьи Винокуровых. Мама Виктора Татьяна Ивановна Винокурова преподаватель высшей категории по классу баяна Кобяйской ДМШ. Её музыкально-педагогическая деятельность занесена во Всероссийскую энциклопедию «Золотой фонд кадров России».

Виктор в 11 лет поступил в Намскую музыкальную школу по классу баяна Н.Н.Пестрякову, где отучился 3 года. Потом родители переехали в с. Кобяй и Виктор продолжил обучение в музыкальной школе в классе своей матери Татьяны Ивановны. После 9 класса поступил в Якутский музыкальный колледж (училище) по классу баяна Р.Н.Крыловой и окончил в 2006 г. В 2011 г. окончил Арктический государственный институт искусств и культуры по классу баяна Н.В.Пикутского, В.И.Боярского. В годы учебы неоднократно становился обладателем Гран При I открытого конкурса на Кубок, первого профессионального баяниста республики Борисова Р.П. (2011), Лауреат II степени I открытого конкурса «Играй, мой баян» — 2009, Лауреат III степени Республиканского конкурса, посвященного 70-летию В.В.Ноева (2009).

Виктор Дабайаан с 2012 по 2013 годы отработал артистом оркестра Национального Театра Танца РС(Я). Проработав год, прошел службу в рядах Российской Армии, по окончании, которого вернулся в родной оркестр. В оркестре играет на баяне и кылыһах-альт. В его репертуаре «Якутский наигрыш» Наумова-Борисова, «Песня оленевода» мел. В.Зырянова, Пьеса в стиле «Кантри» В.Черникова, «Рассыпуха» В.Гридина (дуэт с Владимиром Боярским).

Виктор Винокуров-Дабайаан постоянно повышает свой исполнительский уровень, принимая участие в различных конкурсах. Он является лауреатом I степени в категории «Профессионалы» Открытого республиканского фестиваля-конкурса баянистов, аккомпаниаторов и гармонистов «Играй мой баян на Амгинской земле», посвященного памяти и 75-летию заслуженного работника культуры ЯАССР Г.В.Сидоркевич (2019 г.), лауреатом I степени международного конкурса искусств и творчества «Золотой Орфей» INTERNATIONAL Международного продюсерского центра искусств и творчества «FRESH STAR», 2019 г. обладателем Гран-При II открытого Республиканского конкурса баянистов в памяти и в честь 65-летия Н.Н.Туласынова Баягантайского наслега Таттинского улуса 2019 г.

Один из ведущих солистов оркестра в концертных проектах театра: «Играют солисты оркестра», «От архаичности до современности» итд. Он также является солистом-баянистом молодежного ансамбля оркестра «J′OL».

У Виктора Дабайаана много друзей среди артистов — коллег. Он активно принимает участие в их творческих вечерах, в сольных концертах, юбилейных датах, также поддерживает мероприятия благотворительных акций. 8 декабря 2019 г. с большим успехом первый творческий вечер Виктора Винокурова «Баян Дабайаана».

