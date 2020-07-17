17.07.2020
13:00
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Культура & Образование

«Музыкальный Якутск» посвятил выпуск памяти народной артистки

Сегодня, 17 июля, на канале «Звезда» смотрите популярную телепередачу Владимира ИНДИГИРСКОГО «Музыкальный Якутск», посвящённый светлой памяти народной артистки Республики Саха, известного мелодиста Якутии – Анастасии ВАРЛАМОВОЙ.  Премьера передачи выйдет в эфир в 20.36. по якутскому времени.

Итак, телеочерк об авторе песни «А5ам алааhа» Анастасии Варламовой смотрите на канале «Звезда» в 20.36 минут. Приятного просмотра!   

Фото: ТО «СУЛУС-МЕДИА».
Источник: ТО «СУЛУС-МЕДИА».
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