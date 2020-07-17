«Музыкальный Якутск» посвятил выпуск памяти народной артистки

Сегодня, 17 июля, на канале «Звезда» смотрите популярную телепередачу Владимира ИНДИГИРСКОГО «Музыкальный Якутск», посвящённый светлой памяти народной артистки Республики Саха, известного мелодиста Якутии – Анастасии ВАРЛАМОВОЙ. Премьера передачи выйдет в эфир в 20.36. по якутскому времени.

Итак, телеочерк об авторе песни «А5ам алааhа» Анастасии Варламовой смотрите на канале «Звезда» в 20.36 минут. Приятного просмотра!