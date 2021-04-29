29.04.2021
20:33
68
Культура
«Музыкальный салон» о международном конкурсе им. Марка Жиркова
Любимая радиопрограмма «Музыкальный салон с Владимиром Индигирским» представит в очередном выпуске радиоверсию о Международном конкурсе пианистов имени Марка Жиркова, прошедшего в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Слушайте передачу на волне 104, 9 в 7 25 утра и в обед в 13.25. Всё интересное и о музыке слушайте в «Музыкальном салоне»!
Фото: Владимира Индигирского
Источник: Выпуск ГТРК «Россия – Саха»
#"Музыкальный салон" о международном конкурсе им. Марка Жиркова#Владимир Индигирский#композитор Марк Жирков#Якутия
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