«Музыкальный салон» о международном конкурсе им. Марка Жиркова

Любимая радиопрограмма «Музыкальный салон с Владимиром Индигирским» представит в очередном выпуске радиоверсию о Международном конкурсе пианистов имени Марка Жиркова, прошедшего в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Слушайте передачу на волне 104, 9 в 7 25 утра и в обед в 13.25. Всё интересное и о музыке слушайте в «Музыкальном салоне»!

Фото: Владимира Индигирского Источник: Выпуск ГТРК «Россия – Саха»

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