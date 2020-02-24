Музыкальный подарок защитникам Отечества

В День защитника Отечества ТРК «Чудо — парк» вновь превратился в концертный зал.

Учащиеся сектора педагогической практики, студенты Филиала Якутского музыкального колледжа им М.Н. Жиркова и учащиеся Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина вместе со своими преподавателями Марьяной Николаевной СОКОЛОВОЙ, Оксаной Владимировной ГАВРИЛИНОЙ, Ириной Николаевной МАНЬШИНОЙ, Арсением Владимировичем КОРМИШИНЫМ подарили алданцам праздничный концерт под названием «Музыка-сила».

«В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что должно быть, которая не даст нам покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне нас тем или иным способом», — утверждал Иоганн Гёте. Сила музыки заставила в этот праздничный день горожан оставить свои дела, заботы и погрузиться в волшебный мир искусства. «Задумывая подобные проекты, мы шли на некий эксперимент, — рассказывает Лариса КЛИКОЦКАЯ, администратор «Чудо –парка» — и планы превзошли ожидания. Данная форма работы успешно «прижилась» и приносит пользу не только слушателям, но и юным музыкантам. Снимает зажимы, позволяет свободно музицировать на любых площадках, будь то сцена концертного зала или площадка торгово-развлекательного центра».