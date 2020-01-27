Музыкальный кластер центральных улусов: созвучие и гармония

Центр проекта «Музыка для всех» ВШМ РС(Я) в эти дни организовал открытие музыкального кластера центральных улусов.

24 января в Покровске собрались представители четырех улусов, входящих в состав кластера: Хангаласского, Намского, Горного, Кобяйского, а также руководитель центра Харайбатова О.М. и профессор ВШМ Палова З.Г..

Торжественное открытие музыкального кластера состоялось в здании ДШИ г. Покровска. Совещание открыла Мартынова Е.А., начальник управления образования администрации Хангаласского улуса. Представители улусов ознакомились с результатами реализации проекта «Музыка для всех» в Хангаласском улусе: Детской филармонии в Покровской СОШ№1 (Е.А.Степанова), Покровской ДШИ (Васильева И.Н., заместитель директора, Баишев Е.И, преподаватель) и др.учреждения. Посетили детский сад «Брусничка», СОШ №4.

Особенно участников поразило достижение Детской театральной школы и «Октемского НОЦ». М.И.Заморщикова, музыкальный руководитель «Октемского НОЦ» презентовала результаты системной работы детского сада «Мичээр» и НОЦ. Благодаря музыкальным занятиям сократилось заболевание детей ОРЗ, простудными заболеваниями, детсадовцы легко одолели учебник математики 1 класса. В с. Чапаево работают три педагога с консерваторским образованием. В школу приходят дети уже знающие музыкальную грамотность, и это облегчает работу не только учителя музыки, но и учителя начальных классов.

Одна из особенностей Хангаласского улуса состоит в том, что в отличие от других улусов республики, ДШИ улуса подчинены Управлению образования администрации «Хангаласского улуса». Количество обучающихся в ДШИ в эти годы увеличилось в два раза, учителей музыки – на 4 единицы. Руководит управлением Елизавета Анатольевна Мартынова, человек, понимающий роль музыкального образования в воспитании подрастающего поколения. И потому руководство реализацией проекта в данном музыкальном кластере доверили ей. Участники совещания единогласно проголосовали за ее кандидатуру, утвердили положение музыкальных кластеров, состав совета, приняли резолюцию.

Харайбатова О.М.: