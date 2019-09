Музыкальный флешмоб: послушайте, как играют чиновники и режиссеры

View this post on Instagram

Сегодня мы поймали эстафету от @minkult_yakutia 🎼🎼🎹 заместитель министра Культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина передала главному режиссеру #сахатеатра Руслану Тараховскому эстафету в #ДЕНЬМУЗЫКИЯКУТИЯ в честь Дня музыки. Мы в свою очередь, передаем эстафетную палочку в Театру Эстрады, а именно, певице Нике😉🤗🎼 @sakhaestrada @nika_olya_ а на каких музыкальных инструментах вы умеете играть? Наш Руслан Игоревич @ruslantarakhovskii играет на фортепиано, гитаре и скрипке😉 #деньмузыки #музыкадлявсех #годтеатра #годконсолидации #якутия #культураякутии #минкультурыякутии