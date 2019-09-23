Музыкальный флешмоб: послушайте, как играют чиновники и режиссеры

Ко Дню музыки в Якутии проходит музыкальный флешмоб. Флешмоб только начался, и пока участников только двое. Но по мере появления новых, эта новость будет дополняться.

От имени минкультуры республики эстафету начала заместитель министра Марина Силина. Следующим стал главный режиссер Саха театра Руслан Тараховский.

Как сообщается на странице Саха театра, Руслан играет на фортепиано, гитаре и на скрипке. Он передал эстафетную палочку певице Нике.