23.09.2019
18:56
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Культура & Образование

Музыкальный флешмоб: послушайте, как играют чиновники и режиссеры

Ко Дню музыки в Якутии проходит музыкальный флешмоб. Флешмоб только начался, и пока участников только двое. Но по мере появления новых, эта новость будет дополняться.

От имени минкультуры республики эстафету начала заместитель министра Марина Силина. Следующим стал главный режиссер Саха театра Руслан Тараховский.

Как сообщается на странице Саха театра, Руслан играет на фортепиано, гитаре и на скрипке. Он передал эстафетную палочку певице Нике.

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Сегодня мы поймали эстафету от @minkult_yakutia 🎼🎼🎹 заместитель министра Культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина передала главному режиссеру #сахатеатра Руслану Тараховскому эстафету в #ДЕНЬМУЗЫКИЯКУТИЯ в честь Дня музыки. Мы в свою очередь, передаем эстафетную палочку в Театру Эстрады, а именно, певице Нике😉🤗🎼 @sakhaestrada @nika_olya_ а на каких музыкальных инструментах вы умеете играть? Наш Руслан Игоревич @ruslantarakhovskii играет на фортепиано, гитаре и скрипке😉 #деньмузыки #музыкадлявсех #годтеатра #годконсолидации #якутия #культураякутии #минкультурыякутии

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1 октября во всем мире отмечается Международный день музыки! В преддверии этого замечательного праздника призываем всех, кто владеет каким бы то ни было музыкальным инструментом, сыграть свое любимое произведение, выложить в социальные сети и передать эстафету с #ДЕНЬМУЗЫКИЯКУТИЯ своим друзьям. От имени Минкультуры эстафету запускает заместитель министра культуры и духовного развития Марина Силина @silimarin и передает ее главному режиссеру Саха академического театра им. П.А. Ойунского Руслану Тараховскому @_sakha_theatre @ruslantarakhovskii С Днем Музыки, друзья! #деньмузыки #музыка #музыкадлявсех #театр #годтеатра #годконсолидации #якутия #культураякутии #минкультурыякутии

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Источник: https://www.instagram.com/p/B2vnZ1xpw38/ https://www.instagram.com/p/B2v6IquIjKI/
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