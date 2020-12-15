Музыкальный деятель Якутии отмечает юбилей

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) имени Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола сердечно поздравляет Николая Павловича ПЕТРОВА – главного дирижера, заслуженного деятеля искусств Республики Саха (Якутия), члена Союза театральных деятелей РФ, кавалера знака отличия «Гражданская доблесть» Республики Саха (Якутия), обладателя раритетного приза «Золотой галстук Григоряна» и нагрудного знака Министерства культуры РФ «За вклад в культуре», диплома Российского культурного благотворительного Фонда «Дом Дягилева», Гранта Президента Республики Саха (Якутия) в области искусства за музыку танцевального спектакля «Айыы аймаҕа» («Срединный мир»), Почетного члена Совета Санкт-Петербургского музея им. В.В.Набокова с юбилеем, 55-летием со дня рождения!

В этот замечательный день желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов в творческой деятельности, бодрости и оптимизма, благополучия, счастья, радости, исполнения желаний, добра Вам и Вашим близким и родным!

Петров Николай Павлович – один из видных и признанных музыкальных деятелей Якутии и России,главный дирижер оркестра национальных инструментов Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева – Кыыл Уола.

Николай Петров с 1994 г., работает главным дирижером Национального театра танца Республики Саха (Якутия). Является дирижером-постановщиком всех хореографических спектаклей, балетов и этнобалетов театра. Он автор музыки многих спектаклей, автор и организатор всероссийских и международных проектов и гастролей. На Российской сцене получили высокую оценку его личные работы: балет «Лолита» (музыка написана в соавторстве с композитором В.Шадриным), за музыку и работу в постановке этого спектакля Николай Павлович стал дипломантом Международного фонда им. С.П.Дягилева, Почетным членом Совета Санкт-Петербургского Дома-Музея В.В.Набокова. Под его руководством в 2004 году был поставлен литературно-музыкальный спектакль “Реквием” Анны Ахматовой, показ с большим успехом прошел на сцене Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова. С российким композитором Игорем Воробьевым из г.Санкт-Петербург и председателем СК РФ, композитором Рашидом Калимуллиным выпустили масштабные спектакли “Куллустай Бэргэн” (2015) и “Дети Белого солнца” (2017). В 2018 состоялась премьера детского спектакля “Эрбэхчэй и Сааскылаана”. В этих спектаклях Николай Петров является дирижером-постановщиком и автором оркестровок и инструментовок.

Николай Петров — автор музыки спектакля-олонхо «Айыы аймаҕа» («Срединный мир») трилогии «Бэрт Хара», музыкального оформления спектакля «Ороһуоспа киэһэ» («Рождественский вечер») по произведению Сивцева Д.К — Суоруна Омоллоона Саха академического драматического театра им. П.А.Ойунского, соавтор балета «Лолита» по В.Набокову и «Манчаары», музыкальной драмы-олонхо «Туналҕаннаах ньуурдаах Туйаарыма Куо» («Светлоликая Туйаарыма Куо») П.А.Ойунского, музыки спектакля А.Е.Кулаковского «Сон шамана» Саха академического театра им. П.А.Ойунского. Николай Петров сочинил редакцию и переложение олонхо-оперы М.Н.Жиркова-Г.И.Литинского «Ньургун Боотур Стремительный», инструментовку танцевального спектакля «Бэрдьигэс Куо». Он является музыкальным руководителем спектаклей Театра Олонхо «Удаган», «Эллэй Боотур», «Дыырай Бэргэн». Им написаны для оркестра более 500 инструментовок и обработок песен, танцев, оркестровых произведений. Его оркестровки якутской классики «Концерт для скрипки с оркестром» Г.Григоряна, «Праздник оленеводов» Г.Комракова, переложения мировой классики: «Танец с саблями» А.Хачатуряна, «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, «Лето» из цикла «Времена года» А.Вивальди, «Увертюра» из оперы «Севильский цирюльник» Россини в исполнении оркестра национальных инструментов звучат на сценах городов России и мира.

Петров Н.П. уделяет серьёзное внимание пропаганде творчества композиторов Якутии. Оркестр является творческой лабораторией для композиторов Республики Саха (Якутия), специально создающих произведения, которые звучат на сценических площадках республики, России и за рубежом. Им инструментованы вокальные, инструментальные, танцевальные произведения композиторов Н. Берестова, З. Степанова, А. Самойлова, К. Герасимова, П. Ивановой. Также Николаем Петровым сделаны оркестровки и аранжировки песен авторов — мелодистов В.Ноева, В.Андросова, А.Алексеева, Г.Шахурдиной, А.Варламовой, А.Калининского и других. В творческой деятельности Петров Н.П. тесно сотрудничает с ведущими солистами оперы Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К.Сивцева-Суоруна Омоллоона, известными певцами Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), авторами–мелодистами, с которыми были организованы сольные концерты, творческие вечера. Также он поддерживает постоянные творческие связи с Государственной филармонией Республики Саха (Якутия) им. Г.М.Кривошапко, с оркестрами народных инструментов Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, Арктического государственного института искусств и культуры, Дворца детского творчества города Якутска, танцевальными и вокальными коллективами республики. Им налажены тесные творческие контакты с мастерами по изготовлению народных музыкальных инструментов России и Республики Саха (Якутия). Работает над развитием, усовершенствованием якутского инструментария.

Николай Петров всегда поддерживает творческие начинания своих коллег. Он – идейный вдохновитель и инициатор создания ансамбля якутских инструментов «Кыл Саха» (рук. Анна Томская). За 6 лет ансамбль «Кыл Саха» снискал любовь и симпатию поклонников этнической музыки далеко за пределами республики. Он — участник III международного фестиваля «Встреча Шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» в рамках VI международных спортивных игр «Дети Азии» (Якутск, 2016), VI международного этнокультурного фестиваля «Ердынские игры»- Игры народов Евразии (Иркутская область, Ольхонский район, 2017), «Дней города Якутска в Стамбуле» (Турция, 2017), лауреат республиканского конкурса-фестиваля, посвященного 115-летию со дня рождения С.А.Зверева-КыылУола (Сунтары, 2015), лауреат этномузыкальной Премии мира международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири» (Красноярский край, 2017), обладатель Гран-при международного конкурса «Палитра талантов» (2020).

Николай Петров является составителем и музыкальным редактором более 20 сборников — серии сборников партитур «Играет национальный оркестр. Инструментальные произведения для народных оркестров» (всего 10 выпусков), серии книг поэта, мелодиста, музыканта Виталия Власова (5 книг) и др. Оркестром национальных инструментов записано 24 CD-дисков, сделано более 30 передач с концертами оркестра под руководством Николая Павловича в НВК «САХА», которые вошли в золотой фонд НВК «САХА». Николай Петров со своим оркестром выступал во многих улусах республики, в городах России: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Петрозаводск, за рубежом – во Франции, Испании, Швейцарии, США, Канаде, Польше.