25.02.2020
11:22
200

Культура & Образование

Музыкальные столицы мира. Париж

Филармония Якутии приглашает 4 марта на концерт «Музыкальные столицы мира. Париж».

В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучат произведения: В. Моцарта — «Парижская симфония», Ж.Бизе — «Арлезианка» и Марш из оперы «Кармен», Ш.Гуно — «Вальс из оперы «Фауст».

Слушателей ждут музыкальные сюрпризы и не только….

Стоимость билета 350 рублей.

Скидки 15% — пенсионерам, 20% — студентам, 30% — при коллективной заявке, индивидуально – по клубным картам.

Ждем вас 4 марта в 18:30 в зале Детской школы искусств №1.

Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. (4112) 402-196.

Онлайн продажи: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s9

Фото: Пресс-служба Филармонии Якутии.
Источник: Пресс-служба Филармонии Якутии.
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