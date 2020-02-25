Музыкальные столицы мира. Париж

Филармония Якутии приглашает 4 марта на концерт «Музыкальные столицы мира. Париж». В исполнении Государственного симфонического оркестра Symphonica ARTica под управлением Павла Васьковского прозвучат произведения: В. Моцарта — «Парижская симфония», Ж.Бизе — «Арлезианка» и Марш из оперы «Кармен», Ш.Гуно — «Вальс из оперы «Фауст». Слушателей ждут музыкальные сюрпризы и не только…. Стоимость билета 350 рублей. Скидки 15% — пенсионерам, 20% — студентам, 30% — при коллективной заявке, индивидуально – по клубным картам. Ждем вас 4 марта в 18:30 в зале Детской школы искусств №1. Билеты в кассах филармонии: г. Якутск, ул. Ярославского, 27, оф. 111, тел. (4112) 47-63-35, 45-06-98, ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт., тел. (4112) 402-196. Онлайн продажи: https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s9

Фото: Пресс-служба Филармонии Якутии. Источник: Пресс-служба Филармонии Якутии.

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