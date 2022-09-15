Музыкальная пауза от якутской рок-группы «Забей, Лерочка»

Автор песен Лера выложила в соцсети отрывок новой песни. Слушаем и наслаждаемся. Отметим, что ранее их песня «Каждый, кто делал тебе больно» набрала более пяти миллионов прослушиваний в Spotify и миллионы прослушиваний на других площадках. Видео: _erisa разместил тгк Yakutsk News

Источник: тгк Yakutsk News

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