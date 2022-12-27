27.12.2022
16:55
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Общество

Музыкальная пауза: Новогоднее настроение от вокального ансамбля МВД Якутии

Новогоднее настроение от вокального ансамбля МВД Якутии «Служба 02»

Фото: видео - тгк МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: тгк МВД по Республике Саха (Якутия)

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